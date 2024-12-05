Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gün geçmiyor ki dertlerimizin üstüne yeni dertler eklenmesin sevgili dostlar. Hayat biraz da tanık olduğumuz şeyleri görünce halimize şükretmekle geçiyor. İşte tam bu noktada onlar hayatımıza devreye giriyor. Bakalım sizi en çok hangisi şaşırtacak?
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1. Allahını seversen gel yer değiştirelim!
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2. Sizin iğrençlikte sınırınız gerçekten yok!
3. Hayırlı olsun diyelim...
4. Yıldız Tilbe yapmıştı bunun şarkısını ya... "İki kadın bir adam, aşk çekilir aradan"
5. Biz bu dünyaya boşuna gelmişiz...
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6. Sizi bilmem de ben düşüyorum, hatta düştüm...
7. Sobayı yaktıkça evde çıkan kokuyu düşünün.
8. Yenge, abim fenalaştı biz bi acile gidip geliyoruz...
9. He ya, he ya, he!
10. Beni böyle görürseniz yanlış anlamayın sakın, bir şey deniyorumdur...
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