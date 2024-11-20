Köyde Ayaklarıyla Pestil Yaparken Görüntülenen Çiftten Sonra Pestil Yemekten Vazgeçebilirsiniz

Yemek kültürümüzde bize özgü harika ürünler var. Bunlardan bir tanesi de pestil. Çoğu kişinin bayılarak yediği pestilin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Daha doğrusu birazdan göreceğiniz şekilde de üretiliyormuş. Bakalım siz ne düşüneceksiniz bu konuda?