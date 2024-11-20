Köyde Ayaklarıyla Pestil Yaparken Görüntülenen Çiftten Sonra Pestil Yemekten Vazgeçebilirsiniz
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Köyde Ayaklarıyla Pestil Yaparken Görüntülenen Çiftten Sonra Pestil Yemekten Vazgeçebilirsiniz
Yemek kültürümüzde bize özgü harika ürünler var. Bunlardan bir tanesi de pestil. Çoğu kişinin bayılarak yediği pestilin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Daha doğrusu birazdan göreceğiniz şekilde de üretiliyormuş. Bakalım siz ne düşüneceksiniz bu konuda?
Pestil bizim yemek kültürümüzün belki de yeterince hakkı verilmeyen, muhteşem bir ürünü. Daha çok köylerde yapılan pestilin müptelası çok. Ama bunları gördükten sonra eskisi gibi pestil yiyebilir misiniz emin değiliz.
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