TasteAtlas'ın Listelerinde Bugüne Kadar Yer Alan En İyi ve En Kötü Türk Lezzetleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
TasteAtlas'ın Listelerinde Bugüne Kadar Yer Alan En İyi ve En Kötü Türk Lezzetleri
TasteAtlas, dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten uluslararası bir gastronomi platformu. Ülkelerin yemek kültürlerini tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, bu bağlamda pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Sık sık paylaştığı yemek listeleri de hepimizin ilgisini çekmeye devam ediyor. TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağına da epey yer verdi. Yeri geldi bizi birinci seçti, yeri geldi mutfağımıza haksızlık etti.
Gelin, TasteAtlas'ın bugüne kadar sıraladığı Türk yemeklerine bakalım.
Dünyada milyonlar tarafından takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağını hem göklere çıkardı hem de yerin dibine soktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Listemize TasteAtlas'ın birinci seçtiği bir yemekle başlayalım ki ağzımızın tadı bozulmasın: Bafra Pidesi
2. 2024'ün en iyi sandviçi de yine bizden çıktı: Tombik döner!
3. En iyi patlıcanlı yemekler listesinin zirvesini de kaptırmadık: Hünkarbeğendi
4. En iyi kuzu yemeklerinde ise Cağ Kebabı 2. sırada yerini aldı.
5. 2023'ün en iyi dana yemeği de Çökertme Kebabı seçildi. Çökertme Kebabı ayrıca "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde de birinci oldu.
6. Dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesinde ise sadece bir Türk yemeği vardı: Tavuk şiş
7. Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı listesinde de hem 2. hem de 6. sırada yer aldık.
8. Dünyanın en iyi kurabiyeleri sıralamasında ise İzmir Bombası 14. sırada yer aldı.
9. En iyi pirinçli tatlılar listesinin lider ismi de Fırın Sütlaç oldu.
10. Türk kahvaltısını birçok kahvaltı çeşidine tek geçeceğinizi biliyoruz. Fakat TasteAtlas bu kez şaşırttı.
11. Dünyanın en kötü yemeklerini seçen TasteAtlas, Türk mutfağına da acımadı.
12. Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ise 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma vardı.
13. Dünyanın en iyi kuruyemişleri listesinde ise Antep fıstığı 2. sırada yer aldı. Birinci olan Yunanistan'ın Fystiki Aeginas'ı oldu.
14. 2023 yılının en iyi yemekleri listesinde ise Türkiye, 20. sırada Cağ Kebabı ile yerini aldı.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın