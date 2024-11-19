TasteAtlas'ın Listelerinde Bugüne Kadar Yer Alan En İyi ve En Kötü Türk Lezzetleri

TasteAtlas, dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten uluslararası bir gastronomi platformu. Ülkelerin yemek kültürlerini tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, bu bağlamda pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Sık sık paylaştığı yemek listeleri de hepimizin ilgisini çekmeye devam ediyor. TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağına da epey yer verdi. Yeri geldi bizi birinci seçti, yeri geldi mutfağımıza haksızlık etti.

Gelin, TasteAtlas'ın bugüne kadar sıraladığı Türk yemeklerine bakalım.