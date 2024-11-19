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TasteAtlas'ın Listelerinde Bugüne Kadar Yer Alan En İyi ve En Kötü Türk Lezzetleri

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TasteAtlas'ın Listelerinde Bugüne Kadar Yer Alan En İyi ve En Kötü Türk Lezzetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 14:38

TasteAtlas, dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten uluslararası bir gastronomi platformu. Ülkelerin yemek kültürlerini tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, bu bağlamda pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Sık sık paylaştığı yemek listeleri de hepimizin ilgisini çekmeye devam ediyor. TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağına da epey yer verdi. Yeri geldi bizi birinci seçti, yeri geldi mutfağımıza haksızlık etti.

Gelin, TasteAtlas'ın bugüne kadar sıraladığı Türk yemeklerine bakalım.

Dünyada milyonlar tarafından takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağını hem göklere çıkardı hem de yerin dibine soktu.

Dünyada milyonlar tarafından takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, bugüne kadar Türk mutfağını hem göklere çıkardı hem de yerin dibine soktu.

Örneğin 2022 yılında dünyanın en iyi mutfaklarını seçen TasteAtlas, Türk mutfağına 7. sırada yer vermişti. Elbette tartışmaya açık bir konu fakat, birçok kişinin bu sırayı düşük bulduğuna eminiz.

Peki bugüne kadar kaçıncı sıralarda yer almıştık?

1. Listemize TasteAtlas'ın birinci seçtiği bir yemekle başlayalım ki ağzımızın tadı bozulmasın: Bafra Pidesi

1. Listemize TasteAtlas'ın birinci seçtiği bir yemekle başlayalım ki ağzımızın tadı bozulmasın: Bafra Pidesi

Dünyanın en iyi hamur işleri listesinde zirve bizim oldu. Bafra Pidesi, dünyanın en iyi hamur işi seçildi.

Listenin devamında ise Türk lezzetleri eksik olmadı. 2. sırada Samsun Pidesi yerini aldı.

2. 2024'ün en iyi sandviçi de yine bizden çıktı: Tombik döner!

2. 2024'ün en iyi sandviçi de yine bizden çıktı: Tombik döner!

TasteAtlas bu lezzetimizi bazen sandviç bazen döner listelerine dahil etti, orasını karıştırmayalım :)

3. En iyi patlıcanlı yemekler listesinin zirvesini de kaptırmadık: Hünkarbeğendi

3. En iyi patlıcanlı yemekler listesinin zirvesini de kaptırmadık: Hünkarbeğendi

Dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerinde birinci sırada yer alan Hünkarbeğendi'ye Alinazik Kebabı da eşlik etti. Alinazik Kebabı, dünyanın en iyi sekizinci patlıcanlı yemeği seçildi.

4. En iyi kuzu yemeklerinde ise Cağ Kebabı 2. sırada yerini aldı.

4. En iyi kuzu yemeklerinde ise Cağ Kebabı 2. sırada yerini aldı.

Et yemeklerinde hep bizim mi adımız geçiyor? Yok canım!

5. 2023'ün en iyi dana yemeği de Çökertme Kebabı seçildi. Çökertme Kebabı ayrıca "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde de birinci oldu.

5. 2023'ün en iyi dana yemeği de Çökertme Kebabı seçildi. Çökertme Kebabı ayrıca "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde de birinci oldu.

6. Dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesinde ise sadece bir Türk yemeği vardı: Tavuk şiş

6. Dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesinde ise sadece bir Türk yemeği vardı: Tavuk şiş

Tavuk şiş, kendisine ancak 20.sırada yer bulabildi.

7. Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı listesinde de hem 2. hem de 6. sırada yer aldık.

7. Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı listesinde de hem 2. hem de 6. sırada yer aldık.

2.sırada baklavasıyla meşhur olan Hafız Mustafa, 6.sırada ise Karaköy Güllüoğlu yer aldı.

Listenin devamında da 24. sırada Gaziantep'in meşhur katmercisi Zekeriya Usta vardı.

8. Dünyanın en iyi kurabiyeleri sıralamasında ise İzmir Bombası 14. sırada yer aldı.

8. Dünyanın en iyi kurabiyeleri sıralamasında ise İzmir Bombası 14. sırada yer aldı.

Listede yer alan ikinci Türk lezzeti de Acıbadem Kurabiyesi oldu.

9. En iyi pirinçli tatlılar listesinin lider ismi de Fırın Sütlaç oldu.

9. En iyi pirinçli tatlılar listesinin lider ismi de Fırın Sütlaç oldu.

Zerde de bu listeye 8. sıradan giriş yaparak tatlıdaki başarımızı bir kez daha kanıtladı.

10. Türk kahvaltısını birçok kahvaltı çeşidine tek geçeceğinizi biliyoruz. Fakat TasteAtlas bu kez şaşırttı.

10. Türk kahvaltısını birçok kahvaltı çeşidine tek geçeceğinizi biliyoruz. Fakat TasteAtlas bu kez şaşırttı.

Dünyanın en iyi kahvaltılarını seçen TasteAtlas, Türk kahvaltısına haksızlık etti diyebiliriz. Bu listede 10. sırada katmer, 11. sırada ise mercimek çorbası yer aldı.

11. Dünyanın en kötü yemeklerini seçen TasteAtlas, Türk mutfağına da acımadı.

11. Dünyanın en kötü yemeklerini seçen TasteAtlas, Türk mutfağına da acımadı.

Teste Atlas'ın listesine Türkiye 7. sıradan 2,3 puan alarak lahana çorbasıyla girdi :(

12. Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ise 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma vardı.

12. Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ise 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma vardı.

Bu sıralamayı pek beğenmedik doğrusu!

13. Dünyanın en iyi kuruyemişleri listesinde ise Antep fıstığı 2. sırada yer aldı. Birinci olan Yunanistan'ın Fystiki Aeginas'ı oldu.

13. Dünyanın en iyi kuruyemişleri listesinde ise Antep fıstığı 2. sırada yer aldı. Birinci olan Yunanistan'ın Fystiki Aeginas'ı oldu.

14. 2023 yılının en iyi yemekleri listesinde ise Türkiye, 20. sırada Cağ Kebabı ile yerini aldı.

14. 2023 yılının en iyi yemekleri listesinde ise Türkiye, 20. sırada Cağ Kebabı ile yerini aldı.

Listede ayrıca İskender kebap, mantı, döner, adana, mercimek çorbası, hünkar beğendi, tombik döner yer aldı. 

Peki 2024 yılının yemekleri listesinde sıralama nasıl olacak dersiniz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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