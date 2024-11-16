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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 11:37

Koca bir haftada kah üzülüyor kah gülüyoruz. Sosyal medya sağ olsun, her şeyin goygoyunu yapmak da mümkün. Mesela yemekerin! Bir hafta boyunca, yemekleri mizahına alet ederek güldüren pek çok kişi vardı. Bu tweetlerle bizler de hem gözümüzü doyurduk hem de mizaha olan açlığımızı.

Gelin, haftanın en komik yemek tweetlerine beraber bakalım.

Tebrik ederiz gerçekten.

Tebrik ederiz gerçekten.
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Bünyeye bir hüzün nüfuz etti.

Bünyeye bir hüzün nüfuz etti.
twitter.com

Bağırtma ya.

Bağırtma ya.
twitter.com

Henüz Dubai çikolatası yemeyenler kendini gösterebilir mi?

Henüz Dubai çikolatası yemeyenler kendini gösterebilir mi?
twitter.com

Special Thanks to: Bakteriler

Special Thanks to: Bakteriler
twitter.com

Geçerli bir sebep.

Geçerli bir sebep.
twitter.com

Size de bir tebrik var tabii.

Size de bir tebrik var tabii.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Sorma ya.

Sorma ya.
twitter.com

Değil miymiş?

Değil miymiş?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

Yalnız magnolya o kapta olmaz, iyiliğin için söylüyorum.

Yalnız magnolya o kapta olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
twitter.com

C vitamini serumu

C vitamini serumu
twitter.com
twitter.com

Bu hangi arzın talebi?

Bu hangi arzın talebi?
twitter.com

Daha az aydınlatır muhtemelen.

Daha az aydınlatır muhtemelen.
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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seremoni-.-

Dubai çikolatası artık göz tırmalıyor lakin arz talep meselesi oldugundan yakında dubai cikolatası temali evler bile satışa çıkar yazıyorum buraya. O tencere... Devamını Gör