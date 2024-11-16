Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftada kah üzülüyor kah gülüyoruz. Sosyal medya sağ olsun, her şeyin goygoyunu yapmak da mümkün. Mesela yemekerin! Bir hafta boyunca, yemekleri mizahına alet ederek güldüren pek çok kişi vardı. Bu tweetlerle bizler de hem gözümüzü doyurduk hem de mizaha olan açlığımızı.

Gelin, haftanın en komik yemek tweetlerine beraber bakalım.