Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 14:17

Haftayı şöyle hem midemizi hem de mizaha olan açlığımızı doyurarak kapatsak fena mı olurdu? Bu hafta pek çok kullanıcı, yemekleri mizahlarına alet etmeyi başardı ve bizleri de mizaha doyurdu.

Gelin, haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atalım!

İlk kez şişko yağlama görenler beğensin!

İlk kez şişko yağlama görenler beğensin!
twitter.com

Bu çok doğru.

Bu çok doğru.
twitter.com

Galiba Halloween kutlamaları için.

Galiba Halloween kutlamaları için.
twitter.com

Tavuk sote yapmayan erkek kaldı mı?

Tavuk sote yapmayan erkek kaldı mı?
twitter.com

Tabağın kendisi hariç, evet.

Tabağın kendisi hariç, evet.
twitter.com

😂😂

😂😂
twitter.com

Lokale geliyon mu aşkısı keki.

Lokale geliyon mu aşkısı keki.
twitter.com

Bunu yapacak sabrı olanları cidden tebrik etmek lazım.

Bunu yapacak sabrı olanları cidden tebrik etmek lazım.
twitter.com

Estetik kaygılar olmadan da güzel olan sarma.

Estetik kaygılar olmadan da güzel olan sarma.
twitter.com

Yani?

Yani?
twitter.com

😂😂

😂😂
twitter.com

Her şeye ramen güldük.

Her şeye ramen güldük.
twitter.com

Böyle sini ilk kez görüyoruz.

Böyle sini ilk kez görüyoruz.
twitter.com

👇🏻

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nil

İlk kez bir içerik güldürdü :D Hepsi 10/10 tespitin dibi :D + Lokale geliyomusun aşkısı selahattin keki :D