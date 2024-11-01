Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Haftayı şöyle hem midemizi hem de mizaha olan açlığımızı doyurarak kapatsak fena mı olurdu? Bu hafta pek çok kullanıcı, yemekleri mizahlarına alet etmeyi başardı ve bizleri de mizaha doyurdu.

Gelin, haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atalım!