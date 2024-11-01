Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftayı şöyle hem midemizi hem de mizaha olan açlığımızı doyurarak kapatsak fena mı olurdu? Bu hafta pek çok kullanıcı, yemekleri mizahlarına alet etmeyi başardı ve bizleri de mizaha doyurdu.
Gelin, haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atalım!
İlk kez şişko yağlama görenler beğensin!
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İlk kez bir içerik güldürdü :D Hepsi 10/10 tespitin dibi :D + Lokale geliyomusun aşkısı selahattin keki :D