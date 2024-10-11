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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 21:15

Bu hafta gülmek hepimiz için zordu. Sosyal medyada sık sık denk geldiğimiz goygoy paylaşımları bile yüzümüzü güldürmeye yetmedi. Her hafta derlediğimiz haftanın mizaha doyuran yemekli tweetlerine yine bir göz atmak isteriz. 

Umarız yüzünüzde bir tebessüm oluşturabiliriz!

Bakarken bile tadımız kaçtı.

Bakarken bile tadımız kaçtı.
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Konu bir tosttan nerelere geldi.

Konu bir tosttan nerelere geldi.
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Her şeyde denge önemlidir. Sınırını da bilmek gerek.

Her şeyde denge önemlidir. Sınırını da bilmek gerek.
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Kız yeseydin ya.

Kız yeseydin ya.
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Haklı mı?

Haklı mı?
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Bizim CV

Bizim CV
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Dubai çikolatası da neymiş!

Dubai çikolatası da neymiş!
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🥹

🥹
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Olsa da yesek!

Olsa da yesek!
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