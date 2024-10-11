Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bu hafta gülmek hepimiz için zordu. Sosyal medyada sık sık denk geldiğimiz goygoy paylaşımları bile yüzümüzü güldürmeye yetmedi. Her hafta derlediğimiz haftanın mizaha doyuran yemekli tweetlerine yine bir göz atmak isteriz.
Umarız yüzünüzde bir tebessüm oluşturabiliriz!
Bakarken bile tadımız kaçtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın