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Parayla Değil, Profille: Lüks Restoranlar Sosyal Medya ve LinkedIn Hesaplarınıza Bakıyor

Parayla Değil, Profille: Lüks Restoranlar Sosyal Medya ve LinkedIn Hesaplarınıza Bakıyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 19:13

Lüks restoranlara, mekanlara gidebilmek için çoğunlukla önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Fakat son dönemlerde restoranların uyguladığı öyle bir yöntem var ki şaşırmamak elde değil! Türkiye Gazetesi'nden Çağla Çağlar'ın aktardığına göre, lüks mekanlar artık LinkedIn hesabınızı bile inceliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Çağla Çağlar

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Lüks restoranlarda yemek yemek her yiğidin harcı değil. Üstelik söz konusu olan sadece maddiyat da değil.

Lüks restoranlarda yemek yemek her yiğidin harcı değil. Üstelik söz konusu olan sadece maddiyat da değil.

İstanbul'un gözde bir mekanında, romantik bir akşam yemeği yemek istiyorsunuz. Üstelik maddi durumunuz da buna uygun. Fakat bir şeyin daha uygun olması gerekiyor: Sosyal medya hesaplarınız.

Türkiye Gazetesi'nden Çağla Çağlar'ın haberine göre, İstanbul'daki lüks mekanlar rezervasyon sırasında sosyal medyadaki takipçi sayınıza, profilinizin nasıl göründüğüne bakıyor. 

Sosyal medya hesapları, vize görüşmelerinde de bazı otellere rezervasyon yaparken de önem taşıyor.

Fakat bu kez ipin ucu biraz kaçmış sanki. Bazı lüks restoranlar sadece sosyal medya hesaplarınıza değil, LinkedIn hesabınıza da yani CV'nize de bakıyor.

Fakat bu kez ipin ucu biraz kaçmış sanki. Bazı lüks restoranlar sadece sosyal medya hesaplarınıza değil, LinkedIn hesabınıza da yani CV'nize de bakıyor.

Acaba hangi okul mezunları ya da hangi mesleği yapanlar girebiliyor bu mekanlara, orası da merak konusu!

Acaba hangi okul mezunları ya da hangi mesleği yapanlar girebiliyor bu mekanlara, orası da merak konusu!

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