Parayla Değil, Profille: Lüks Restoranlar Sosyal Medya ve LinkedIn Hesaplarınıza Bakıyor

Lüks restoranlara, mekanlara gidebilmek için çoğunlukla önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Fakat son dönemlerde restoranların uyguladığı öyle bir yöntem var ki şaşırmamak elde değil! Türkiye Gazetesi'nden Çağla Çağlar'ın aktardığına göre, lüks mekanlar artık LinkedIn hesabınızı bile inceliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Çağla Çağlar