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Yüz Yıllık Everest Dağı Gizemi Çözülüyor: Kayıp Dağcının Ayağı Bulundu

Yüz Yıllık Everest Dağı Gizemi Çözülüyor: Kayıp Dağcının Ayağı Bulundu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 16:44

Dünya'nın zirvesi Everest, bugüne kadar pek çok dağcının en büyük hayali oldu. Kimileri zirveye ulaştı, kimileri ise bu yolda can verdi. 1924 yılında iki İngiliz dağcı, Everest Dağı'nda kaybolmuştu. Maceraperest iki dağcının hikayesi, dağcılığın en büyük gizemlerinden oldu. 

Şimdi ise bu gizem yavaş yavaş çözülüyor...

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Yaklaşık 9 bin metre yüksekliğiyle Everest, Dünya'nın zirvesi.

Yaklaşık 9 bin metre yüksekliğiyle Everest, Dünya'nın zirvesi.

Haliyle maceraperestlerin, dağcıların en büyük hayali de Everest'e tırmanmak. Bugüne kadar pek çok kişi Dünya'nın zirvesine ulaşmaya çalıştı. Fakat 2022 yılındaki verilere göre, Everest'e tırmanırken tam 310 kişi hayatını kaybetti.

1924 yılında, bundan tam 100 yıl önce Andrew Sandy Irvine ve George Mallory de Everest'e tırmanırken kaybolmuştu.

1924 yılında, bundan tam 100 yıl önce Andrew Sandy Irvine ve George Mallory de Everest'e tırmanırken kaybolmuştu.

İngiliz keşif ekibinin bir parçası olan ikili, en son 8 Haziran 1924'te görülmüştü. Fakat iki adamdan bir daha haber alınamadı. İki genç, dağcılığın en büyük gizemi olarak tarihteki yerini aldı.

Bugün, Everest'e tırmanan ilk isimler Edmund Hillary ve Tenzing Norgay olarak biliniyor. Fakat bu isimler, tırmanışlarını 1953 yılında gerçekleştirmişlerdi.

Bugün, Everest'e tırmanan ilk isimler Edmund Hillary ve Tenzing Norgay olarak biliniyor. Fakat bu isimler, tırmanışlarını 1953 yılında gerçekleştirmişlerdi.

Yani, iki İngiliz dağcının tırmanışından tam 29 yıl önce. Bu da akıllara tek bir soruyu getiriyor: Everest'te kaybolan dağcılar, aslında zirveye ulaşmayı başarmış mıydı?

İngiliz iki dağcıdan George Mallory'nin cansız bedeni 1999 yılında bulundu. Fakat Andrew "Sandy" Irvine'e dair herhangi bir buluntuya bugüne dek rastlanmamıştı.

İngiliz iki dağcıdan George Mallory'nin cansız bedeni 1999 yılında bulundu. Fakat Andrew "Sandy" Irvine'e dair herhangi bir buluntuya bugüne dek rastlanmamıştı.

Geçtiğimiz ay Everest'e çıkan bir grup dağcı, eriyen buz tabakasında bir ayak buldu. Ayağın üzerinde hala bir çorap ve tırmanış botu vardı. Ayrıca çorabın üzerinde Irvine'e ait olduğunu belirten bir etiket olduğu görüldü.

Geçtiğimiz ay Everest'e çıkan bir grup dağcı, eriyen buz tabakasında bir ayak buldu. Ayağın üzerinde hala bir çorap ve tırmanış botu vardı. Ayrıca çorabın üzerinde Irvine'e ait olduğunu belirten bir etiket olduğu görüldü.

1999 yılında bulunan Mallory'nin cesedinde düşmeye işaret edebilecek derin ip izlerine rastlanmıştı. Bu durum, dağcıların ölüm sebeplerine dair bazı soruları yanıtlıyor, fakat ölüm sebepleri ve zamanları hala netleşmiş değil.

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Öte yandan Mallory, Everest'in zirvesine eşinin fotoğrafını bırakmayı planlıyordu. Fakat cesedin üzerinde, herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı.

Öte yandan Mallory, Everest'in zirvesine eşinin fotoğrafını bırakmayı planlıyordu. Fakat cesedin üzerinde, herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı.

Bu da iki dağcının hedeflerine ulaştıklarına, zirveye çıktıktan sonra dönerken ölmüş olabileceklerine işaret ediyor...

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