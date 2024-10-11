Yüz Yıllık Everest Dağı Gizemi Çözülüyor: Kayıp Dağcının Ayağı Bulundu

Dünya'nın zirvesi Everest, bugüne kadar pek çok dağcının en büyük hayali oldu. Kimileri zirveye ulaştı, kimileri ise bu yolda can verdi. 1924 yılında iki İngiliz dağcı, Everest Dağı'nda kaybolmuştu. Maceraperest iki dağcının hikayesi, dağcılığın en büyük gizemlerinden oldu.

Şimdi ise bu gizem yavaş yavaş çözülüyor...

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