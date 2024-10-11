Yüz Yıllık Everest Dağı Gizemi Çözülüyor: Kayıp Dağcının Ayağı Bulundu
Yüz Yıllık Everest Dağı Gizemi Çözülüyor: Kayıp Dağcının Ayağı Bulundu
Dünya'nın zirvesi Everest, bugüne kadar pek çok dağcının en büyük hayali oldu. Kimileri zirveye ulaştı, kimileri ise bu yolda can verdi. 1924 yılında iki İngiliz dağcı, Everest Dağı'nda kaybolmuştu. Maceraperest iki dağcının hikayesi, dağcılığın en büyük gizemlerinden oldu.
Şimdi ise bu gizem yavaş yavaş çözülüyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 9 bin metre yüksekliğiyle Everest, Dünya'nın zirvesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1924 yılında, bundan tam 100 yıl önce Andrew Sandy Irvine ve George Mallory de Everest'e tırmanırken kaybolmuştu.
Bugün, Everest'e tırmanan ilk isimler Edmund Hillary ve Tenzing Norgay olarak biliniyor. Fakat bu isimler, tırmanışlarını 1953 yılında gerçekleştirmişlerdi.
İngiliz iki dağcıdan George Mallory'nin cansız bedeni 1999 yılında bulundu. Fakat Andrew "Sandy" Irvine'e dair herhangi bir buluntuya bugüne dek rastlanmamıştı.
Geçtiğimiz ay Everest'e çıkan bir grup dağcı, eriyen buz tabakasında bir ayak buldu. Ayağın üzerinde hala bir çorap ve tırmanış botu vardı. Ayrıca çorabın üzerinde Irvine'e ait olduğunu belirten bir etiket olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan Mallory, Everest'in zirvesine eşinin fotoğrafını bırakmayı planlıyordu. Fakat cesedin üzerinde, herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın