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Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Paylaşarak Linci Göze Alan Kişiler

Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Paylaşarak Linci Göze Alan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 15:52

Bazen bir konudaki fikirleriniz başkalarınkiyle uyuşmayabilir ama bu düşüncelerinizi söylemenize engel değildir. İşte sonuna kadar haklı oldukları fikirlerini korkusuzca paylaşan Twitter (X) kullanıcıları...

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Her şey bu çağrıyla başladı👇

Her şey bu çağrıyla başladı👇
twitter.com

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twitter.com

Çok haklı.

Çok haklı.
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Aştandır.

Aştandır.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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