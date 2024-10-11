Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Paylaşarak Linci Göze Alan Kişiler
Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Paylaşarak Linci Göze Alan Kişiler
Bazen bir konudaki fikirleriniz başkalarınkiyle uyuşmayabilir ama bu düşüncelerinizi söylemenize engel değildir. İşte sonuna kadar haklı oldukları fikirlerini korkusuzca paylaşan Twitter (X) kullanıcıları...
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Çok haklı.
Aştandır.
🤔
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