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Türkiye, Ipsos Ruh Sağlığı Raporuna Göre Psikolojik Sorunlarla Mücadelede İkinci Sırada

Türkiye, Ipsos Ruh Sağlığı Raporuna Göre Psikolojik Sorunlarla Mücadelede İkinci Sırada

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 11:59

Ipsos 2024 Ruh Sağlığı Raporu yayınlandı. Rapora göre ABD psikolojik sorunlarla mücadele eden birinci ülkeyken Türkiye ikinci sırada yer aldı. 31 ülkede yapılan araştırmada stres ve depresyon seviyelerinde artış olduğu ortaya kondu.

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Geçtiğimiz saatlerde Ipsos, "Dünya Zihin Sağlığı Raporu" yayınladı.

Geçtiğimiz saatlerde Ipsos, "Dünya Zihin Sağlığı Raporu" yayınladı.

Raporda dünyanın genel olarak stres seviyesinde bir artış olduğu ortaya kondu. 31 ülkede yapılan araştırmada stres seviyesi yaklaşık olarak yüzde 62.

Raporda dünyanın genel olarak stres seviyesinde bir artış olduğu ortaya kondu. 31 ülkede yapılan araştırmada stres seviyesi yaklaşık olarak yüzde 62.

Türkiye'de stres seviyeleri yüzde 76 gibi yüksek bir oranla en üst seviyedeyken, Japonya'da yüzde 44 ile en düşük seviyede. Genel olarak, kadınların yüzde 66'sı stresliyken, erkeklerin yüzde 58'i stresli.

Z kuşağı kadınları, yine en çok zorlanan grup olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde, yüzde 40'ı birkaç hafta veya daha uzun süre neredeyse her gün kendilerini üzgün ya da umutsuz hissettiklerini söylüyor.

Z kuşağı kadınları, yine en çok zorlanan grup olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde, yüzde 40'ı birkaç hafta veya daha uzun süre neredeyse her gün kendilerini üzgün ya da umutsuz hissettiklerini söylüyor.

Son Sağlık Hizmeti Raporu'na göre, insanların yüzde 45'i ruh sağlığını ülkelerinin en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görüyor. İkinci sırada yüzde 38 ile kanser yer alırken, yüzde 31 ise stresin önemli bir sorun olduğunu belirtiyor.

Son Sağlık Hizmeti Raporu'na göre, insanların yüzde 45'i ruh sağlığını ülkelerinin en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görüyor. İkinci sırada yüzde 38 ile kanser yer alırken, yüzde 31 ise stresin önemli bir sorun olduğunu belirtiyor.
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Z kuşağının çoğunluğu, yüzde 54 oranında, geçen yıl içinde stresten dolayı işe gidemeyecek kadar kötü hissettiklerini belirtiyor. Y kuşağında bu oran biraz daha düşük, yüzde 47. Genel olarak, yaşlılar ankette sorulan her konuda kendilerini stresli hissettiklerini daha az bildiriyor.

Z kuşağının çoğunluğu, yüzde 54 oranında, geçen yıl içinde stresten dolayı işe gidemeyecek kadar kötü hissettiklerini belirtiyor. Y kuşağında bu oran biraz daha düşük, yüzde 47. Genel olarak, yaşlılar ankette sorulan her konuda kendilerini stresli hissettiklerini daha az bildiriyor.

Küresel ülke ortalamasına göre, insanların dörtte üçünden fazlası, yüzde 76 oranında, zihinsel ve fiziksel sağlığın eşit derecede önemli olduğunu söylüyor. Bu görüş, 31 ülkenin tamamında çoğunluk tarafından paylaşılıyor. Zihin ve beden eşit görülse de, insanlar fiziksel sağlıklarını yüzde 72 oranında, zihinsel sağlıklarını ise yüzde 60 oranında daha sık düşündüklerini belirtiyor.

Türkiye ise yüzde 38 oranla dünyada ikinci en çok ruhsal hastalığa sahip ülke. İlk sırada ABD yer alıyor.

Türkiye ise yüzde 38 oranla dünyada ikinci en çok ruhsal hastalığa sahip ülke. İlk sırada ABD yer alıyor.

2023 yılında bu oran yüzde 30'ken ABD'de durum değişmemiş.

Ruhsal hastalığa sahip kişiler genellikle genç kesim.

Ruhsal hastalığa sahip kişiler genellikle genç kesim.

Türkiye'de ise fiziksel sağlıktan önce ruhsal sağlık önde geliyor.

Türkiye'de ise fiziksel sağlıktan önce ruhsal sağlık önde geliyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz?

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