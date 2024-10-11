Türkiye, Ipsos Ruh Sağlığı Raporuna Göre Psikolojik Sorunlarla Mücadelede İkinci Sırada
Türkiye, Ipsos Ruh Sağlığı Raporuna Göre Psikolojik Sorunlarla Mücadelede İkinci Sırada
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Geçtiğimiz saatlerde Ipsos, "Dünya Zihin Sağlığı Raporu" yayınladı.
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Raporda dünyanın genel olarak stres seviyesinde bir artış olduğu ortaya kondu. 31 ülkede yapılan araştırmada stres seviyesi yaklaşık olarak yüzde 62.
Türkiye'de stres seviyeleri yüzde 76 gibi yüksek bir oranla en üst seviyedeyken, Japonya'da yüzde 44 ile en düşük seviyede. Genel olarak, kadınların yüzde 66'sı stresliyken, erkeklerin yüzde 58'i stresli.
Z kuşağı kadınları, yine en çok zorlanan grup olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde, yüzde 40'ı birkaç hafta veya daha uzun süre neredeyse her gün kendilerini üzgün ya da umutsuz hissettiklerini söylüyor.
Son Sağlık Hizmeti Raporu'na göre, insanların yüzde 45'i ruh sağlığını ülkelerinin en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görüyor. İkinci sırada yüzde 38 ile kanser yer alırken, yüzde 31 ise stresin önemli bir sorun olduğunu belirtiyor.
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Z kuşağının çoğunluğu, yüzde 54 oranında, geçen yıl içinde stresten dolayı işe gidemeyecek kadar kötü hissettiklerini belirtiyor. Y kuşağında bu oran biraz daha düşük, yüzde 47. Genel olarak, yaşlılar ankette sorulan her konuda kendilerini stresli hissettiklerini daha az bildiriyor.
Türkiye ise yüzde 38 oranla dünyada ikinci en çok ruhsal hastalığa sahip ülke. İlk sırada ABD yer alıyor.
Ruhsal hastalığa sahip kişiler genellikle genç kesim.
Türkiye'de ise fiziksel sağlıktan önce ruhsal sağlık önde geliyor.
Peki siz neler düşünüyorsunuz?
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