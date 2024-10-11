Türkiye, Ipsos Ruh Sağlığı Raporuna Göre Psikolojik Sorunlarla Mücadelede İkinci Sırada

Küresel ülke ortalamasına göre, insanların dörtte üçünden fazlası, yüzde 76 oranında, zihinsel ve fiziksel sağlığın eşit derecede önemli olduğunu söylüyor. Bu görüş, 31 ülkenin tamamında çoğunluk tarafından paylaşılıyor. Zihin ve beden eşit görülse de, insanlar fiziksel sağlıklarını yüzde 72 oranında, zihinsel sağlıklarını ise yüzde 60 oranında daha sık düşündüklerini belirtiyor.