Jüpiter Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Jüpiter retrosu, kariyeriniz, ilişkileriniz ve kendinizde gerekli dönüşümleri getiriyor. Bu değişimlere alışık olduğunuz için karşılaşacağınız zorluklara hazır olacaksınız. Jüpiter retrosu, Satürn ve Jüpiter’in Balık burcundaki derslerini içselleştirmenizi sağlarken, bu sefer isteklerinizi daha açık ifade edeceksiniz.

Satürn Balık burcunda ve Jüpiter İkizler burcunda retrodayken sorumluluklarınızı artırabilir, ancak sınırlarınıza ne zaman yaklaşıldığını da fark edeceksiniz. Özellikle okul veya işte size daha fazla iş verildiğinde sınırlarınızı korumak önemli olabilir. Bu dönemde, Mars Yengeç burcundaki etkisiyle kendinizi daha rahat ifade edebilir ve düşüncelerinizi dile getirme cesareti bulabilirsiniz.