Jüpiter Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?
Jüpiter Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?
Kaynak: https://www.yourtango.com/zodiac/zodi...
8 Ekim ile 5 Şubat arası sürecek Jüpiter retrosunda burçları neler bekliyor? Bu seneki retronun genellikle burçları iyi etkileceği biliniyor. Peki bu süre zarfından en çok etkilenecek burçlar hangileri?
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Jüpiter retrosu başladı. Bu süreçte burçlar genellikle iyi şekilde etkilenecek.
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Fakat 4 burcun hayatı bu retroda radikal bir şekilde değişecek.
İkizler Burcu
Başak Burcu
Yay Burcu
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Balık Burcu
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