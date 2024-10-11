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Jüpiter Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Jüpiter Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 10:44

8 Ekim ile 5 Şubat arası sürecek Jüpiter retrosunda burçları neler bekliyor? Bu seneki retronun genellikle burçları iyi etkileceği biliniyor. Peki bu süre zarfından en çok etkilenecek burçlar hangileri?

Kaynak: https://www.yourtango.com/zodiac/zodi...
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Jüpiter retrosu başladı. Bu süreçte burçlar genellikle iyi şekilde etkilenecek.

Jüpiter retrosu başladı. Bu süreçte burçlar genellikle iyi şekilde etkilenecek.

Burada tüm burçların başına gelecekleri detaylıca anlatmıştık:

Fakat 4 burcun hayatı bu retroda radikal bir şekilde değişecek.

Fakat 4 burcun hayatı bu retroda radikal bir şekilde değişecek.

O burçlara beraber bakalım.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Jüpiter burcunuzdayken, son altı aydaki özellikle ilişkilerle ilgili eylemlerinizi gözden geçirmeniz için bir fırsat sunuyor. Bu süreçte bağımsızlık ve birlikte olma ihtiyacı arasında denge kurmak zor olabilir. Bekarsanız, hemen yerleşmek yerine, hayat felsefenizle uyumlu birini bulmaya odaklanabilirsiniz. Satürn’ün etkisiyle ise bu dönemde ilişkide aradığınız nitelikleri ve hedefleri netleştirme şansı yakalayabilirsiniz. Romantizm ön planda olmasa bile işinize, rutininize veya akademik kariyerinize tutkuyla bağlanabilirsiniz. Bu transit, kendinizi geliştirmenizi ve hayatınızdaki istekleriniz konusunda daha açık olmanızı sağlıyor.

Başak Burcu

Başak Burcu

Jüpiter retrosu, kariyeriniz, ilişkileriniz ve kendinizde gerekli dönüşümleri getiriyor. Bu değişimlere alışık olduğunuz için karşılaşacağınız zorluklara hazır olacaksınız. Jüpiter retrosu, Satürn ve Jüpiter’in Balık burcundaki derslerini içselleştirmenizi sağlarken, bu sefer isteklerinizi daha açık ifade edeceksiniz.

Satürn Balık burcunda ve Jüpiter İkizler burcunda retrodayken sorumluluklarınızı artırabilir, ancak sınırlarınıza ne zaman yaklaşıldığını da fark edeceksiniz. Özellikle okul veya işte size daha fazla iş verildiğinde sınırlarınızı korumak önemli olabilir. Bu dönemde, Mars Yengeç burcundaki etkisiyle kendinizi daha rahat ifade edebilir ve düşüncelerinizi dile getirme cesareti bulabilirsiniz.

Yay Burcu

Yay Burcu

Jüpiter retrosu, burç yöneticinizi ve ilişkiler evinizi etkilediği için yoğun bir dönem olabilir. Bu süreç, değerlerinizi keşfetmeye yönelik derin bir içe dönüş ve kendinizi, iletişim tarzınızı, öğrenme şeklinizi yeniden değerlendirme zamanıdır. Satürn Kova'daki eski temaları hatırlatarak, kendinizi daha iyi ifade etme ve öğrenmeye olan sevginizi yeniden canlandırmanızı sağlıyor. Arkadaşlıklar ve romantik ilişkilerde daha dikkatli olmanız gereken bu dönemde, Koç ve Terazi'deki Ay Düğümleri sizi kendinizi bulmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, zihniyetinizi bu yeni döneme uyum sağlayacak şekilde değiştireceksiniz.

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Balık Burcu

Balık Burcu

Satürn ve Jüpiter sizi dönüştürmeye devam ederken, retro döneminde kariyeriniz ve ev hayatınıza yansıyan içsel değişimleri fark edebilirsiniz. Bu süreçte, çocukluk deneyimlerinizin kimliğinizi nasıl şekillendirdiğine odaklanacaksınız. Aynı zamanda, mevcut hedeflerinizle ilgili önemli bir mesaj da var. Satürn, size değerli dersler kazandırsa da, bazen yoğunluk yüzünden zorlayıcı ve stresli olabilir. Ancak Jüpiter retrosu, daha planlı ve araştırmaya istekli olduğunuz, olumlu bir dönem sunuyor.

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