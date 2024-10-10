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Bir de İlişki Uzmanından Dinleyelim: Bir Erkeğin Aldattığını Nasıl Anlarsınız?

Bir de İlişki Uzmanından Dinleyelim: Bir Erkeğin Aldattığını Nasıl Anlarsınız?

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:37

İhanet her ne kadar kötü bir şey olsa da bazı ilişkilerin kaçınılmaz sonu olabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda erkek arkadaşınız sizi aldatıp yoluna devam edebiliyor. Aldatmanın tabii ki de affı yok, peki bir erkeğin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?

İlişki uzmanından dinleyelim...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/309...
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Aldatılmak bir ilişkide başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeylerden biri olabilir. Sizler de takdir edersiniz ki aldatılmanın üstesinden zor geliniyor.

Aldatılmak bir ilişkide başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeylerden biri olabilir. Sizler de takdir edersiniz ki aldatılmanın üstesinden zor geliniyor.

Peki sevgilinizin aldattığını nasıl anlarsınız? Bunu isterseniz bir de ilişki "uzmanından" dinleyelim...

Peki sevgilinizin aldattığını nasıl anlarsınız? Bunu isterseniz bir de ilişki "uzmanından" dinleyelim...

İlişkiler konusunda son derece deneyimli olduğunu iddia eden Jana, öncelikle "Hislerinize güvenin" diyor.

İlişkiler konusunda son derece deneyimli olduğunu iddia eden Jana, öncelikle "Hislerinize güvenin" diyor.

'Eğer aldatıldığınızı düşünüyorsanız, aldatılıyorsunuzdur'

Ayrıca erkek arkadaşınız, sosyal medya hesaplarından hiç tanımadığınız kadınlarla takipleşiyorsa aldatılıyor olabilirmişsiniz.

Ayrıca erkek arkadaşınız, sosyal medya hesaplarından hiç tanımadığınız kadınlarla takipleşiyorsa aldatılıyor olabilirmişsiniz.

Jana bunun yanında bu kadınlara direkt mesaj atma ihtimallerinin de yüksek olduğunu söylüyor.

"Ortak arkadaşlara da dikkat edin" diyor. Bu kişi illaki hiç tanımadığınız biri olmak zorunda değil!

"Ortak arkadaşlara da dikkat edin" diyor. Bu kişi illaki hiç tanımadığınız biri olmak zorunda değil!

'Erkekler aldatmalarıyla övünebilir ama gizli tutmayı da sever' diyor. Erkek arkadaşınızın yakın arkadaşlarıyla konuşmanızı da öneriyor, çünkü eğer aldatılıyorsanız bunu yüksek ihtimal yakın arkadaşlar biliyor!

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"Telefonlar birçok günahı gizler" diyen Jana, eğer sevgilinizin telefonu konusunda aşırı korumacı olduğunu düşünüyorsanız daha kontrolcü olmanızda fayda var.

"Telefonlar birçok günahı gizler" diyen Jana, eğer sevgilinizin telefonu konusunda aşırı korumacı olduğunu düşünüyorsanız daha kontrolcü olmanızda fayda var.

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