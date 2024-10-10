Bir de İlişki Uzmanından Dinleyelim: Bir Erkeğin Aldattığını Nasıl Anlarsınız?

İhanet her ne kadar kötü bir şey olsa da bazı ilişkilerin kaçınılmaz sonu olabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda erkek arkadaşınız sizi aldatıp yoluna devam edebiliyor. Aldatmanın tabii ki de affı yok, peki bir erkeğin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?

İlişki uzmanından dinleyelim...