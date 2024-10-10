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9 Yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" Seçilmişti: Kristina Pimenova'nın Son Hali Şaşırttı

9 Yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" Seçilmişti: Kristina Pimenova'nın Son Hali Şaşırttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:32

Küçük yaşlardan itibaren ünlü markalarla iş birliği yaptığı bilinen model Kristina Pimenova'nın son hali gündem oldu. Daha henüz 9 yaşındayken 'Dünyanın en güzel kızı' unvanını almaya hak kazanmış Kristina Pimenova'nın son haline gelin beraber bakalım!

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Henüz daha dokuz yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kız Çocuğu" unvanını kazanan Kristina Pimenova'nın simasını hepimiz tanıyoruz.

Henüz daha dokuz yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kız Çocuğu" unvanını kazanan Kristina Pimenova'nın simasını hepimiz tanıyoruz.

Dört yaşından beri dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Pimenova şu anda 18 yaşında.

Dört yaşından beri dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Pimenova şu anda 18 yaşında.

Pimenova'nın şu anki hali gündem oldu.

Pimenova'nın şu anki hali gündem oldu.

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