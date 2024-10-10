9 Yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" Seçilmişti: Kristina Pimenova'nın Son Hali Şaşırttı
9 Yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" Seçilmişti: Kristina Pimenova'nın Son Hali Şaşırttı
Küçük yaşlardan itibaren ünlü markalarla iş birliği yaptığı bilinen model Kristina Pimenova'nın son hali gündem oldu. Daha henüz 9 yaşındayken 'Dünyanın en güzel kızı' unvanını almaya hak kazanmış Kristina Pimenova'nın son haline gelin beraber bakalım!
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Henüz daha dokuz yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kız Çocuğu" unvanını kazanan Kristina Pimenova'nın simasını hepimiz tanıyoruz.
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Dört yaşından beri dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Pimenova şu anda 18 yaşında.
Pimenova'nın şu anki hali gündem oldu.
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