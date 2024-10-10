Mantıklı Bir Sebebi Var: Peygamberdevesi Böceğine Neden "Peygamberdevesi" Deniyor?

Duruşu insanlara dua eden birini anımsatır ve bu durum, hem Türk kültüründe hem de başka dillerde böceğin isimlendirilmesinde etkili olmuştur. Örneğin, İngilizcede de bu böceğe “praying mantis” yani “dua eden peygamberdevesi” denir. Yani isimlendirme sadece Türkçeye özgü bir durum değil, evrensel bir benzetmeye sahip.