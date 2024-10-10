Jupiter Retrosu Başladı! Jupiter Retrosunda Hem Zengin Olup Hem Aşık Olacak Burçlar
Jupiter Retrosu Başladı! Jupiter Retrosunda Hem Zengin Olup Hem Aşık Olacak Burçlar
Kaynak: https://people.com/jupiter-retrograde...
8 Ekim ile 5 Şubat arası sürecek Jupiter retrosunda burçları neler bekliyor? Birçoğumuz bu dönemde servetimize servet katıyoruz, aşık oluyoruz. Peki Jupiter retrosunda neler yaşanacak? İkizler burcuna gerileyen Jupiter retrosunda bizleri neler bekliyor?
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Jupiter retrosu başladı! Retro yaklaşırken de burçların hepsi farklı şekillerde etkilenecek.
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Genelde retrolar yaklaştığında akıllarda spesifik sorular olur. "Eski sevgilim dönecek mi?", "Zengin olacak mıyım?" gibi sorular da retronun gündeminde. Peki 8 Ekim-5 Şubat arası süren Jupiter retrosunda burçları neler bekliyor?
İlk olarak Koç burcuyla başlayalım isterseniz. Astrologlar Koçlar için "tempolu bir dönem" bekliyor.
Boğa burçları ise bu süre zarfında yepyeni bir "servete sahip olabilir.
İkizler burcu ise altın çağını yaşayacak. Bu retroda ise İkizler burcu olan kişiler için asıl anahtar ise çok çalışmak.
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Yengeç burçları da bu dönemde manevi bir yükselişe geçiyor. Altıncı hisler kuvvetleniyor, gözler açılıyor!
Aslan burçları ise yakın zamanda inzivaya çekilmiş olabilir. İnzivadan çıkıp sosyal çevresine daha çok adapte olacaklar.
Peki ya Başaklar? Başak burçları bu retorda büyük bir kariyer gelişimi gösterip kendilerine yatırım yaptıkları bir sürece girecekler.
Teraziler de bu dönemde "profesyonel olarak gelişmeye" çok açık. Önümüzdeki aylarda yeni bir hobi ya da meslek edinebilirler.
Akrepler bu retroda yanlış kararlar alabilir ve tutkularına yenik düşebilir. Gerçek aşkı bulmak için yola çıkarken içinden çıkılmaz bir girdaba girebilirler. Aman dikkat!
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Özgürlüklerin düşkün Yay burçlarını da güzel şeyler bekliyor. Şu anda yeni başladıkları bir işe ya da hobiye alışma eğilimdeler.
Oğlakların bu retroda sorumlulukları artabilir, daha çok çalışması gerektiğini fark edebilir.
Lider ruhlu Kova burçları da hayatın daha renkli ve yaşamaya değer olduğunu fark edecek.
Ve son olarak Balıklar! Balık burçları bu süreçte akraba ilişkilerini düzenliyor, sosyal olarak daha da gelişiyor.
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