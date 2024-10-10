Jupiter Retrosu Başladı! Jupiter Retrosunda Hem Zengin Olup Hem Aşık Olacak Burçlar

Biraz daha evcimen bir yapıya bürünecek olsalar da insanlarla iletişim biraz daha güçleniyor. Geçmişteki insanlar hayatınıza tekrardan girebilir ya da size kendisini hatırlatabilir. Şu anki yeniliklere adapte olamadığınız için eskiye özlem duyabilirsiniz. Kısacası, duygusal ve sosyal olarak her ne kadar 'iyileşseniz' de nostaljik düşüncelere sahip olabilirsiniz.