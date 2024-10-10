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Jupiter Retrosu Başladı! Jupiter Retrosunda Hem Zengin Olup Hem Aşık Olacak Burçlar

Jupiter Retrosu Başladı! Jupiter Retrosunda Hem Zengin Olup Hem Aşık Olacak Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 17:08

8 Ekim ile 5 Şubat arası sürecek Jupiter retrosunda burçları neler bekliyor? Birçoğumuz bu dönemde servetimize servet katıyoruz, aşık oluyoruz. Peki Jupiter retrosunda neler yaşanacak? İkizler burcuna gerileyen Jupiter retrosunda bizleri neler bekliyor?

Kaynak: https://people.com/jupiter-retrograde...
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Jupiter retrosu başladı! Retro yaklaşırken de burçların hepsi farklı şekillerde etkilenecek.

Jupiter retrosu başladı! Retro yaklaşırken de burçların hepsi farklı şekillerde etkilenecek.

Genelde retrolar yaklaştığında akıllarda spesifik sorular olur. "Eski sevgilim dönecek mi?", "Zengin olacak mıyım?" gibi sorular da retronun gündeminde. Peki 8 Ekim-5 Şubat arası süren Jupiter retrosunda burçları neler bekliyor?

İlk olarak Koç burcuyla başlayalım isterseniz. Astrologlar Koçlar için "tempolu bir dönem" bekliyor.

Hayatı öneme sahip olan sözleşmeler ve planlar da Koçların gündeminde olacak. Arkadaşlar ve kardeşlerle 'daha fazla sosyal aktivite' de çıkabileceği belirtiliyor. Astrologlar, planların Ekim bitmeden hayata geçirilmesi gerektiğini yoksa 2025'in Şubat ayına kadar olasılıkların zayıflayabileceğini öngörüyor.

Boğa burçları ise bu süre zarfında yepyeni bir "servete sahip olabilir.

Boğa burçları ise bu süre zarfında yepyeni bir "servete sahip olabilir.

Çalıştığı işte zam almak ya da yepyeni bir projeye adım atmak gibi maddi radikal değişiklikler söz konusu. Fakat Boğalar biraz tembel hissettikleri bir dönemden geçiyor olabilir. Bir an önce harekete geçilirse Boğalar için de son derece mantıklı olabileceği vurgulanıyor.

İkizler burcu ise altın çağını yaşayacak. Bu retroda ise İkizler burcu olan kişiler için asıl anahtar ise çok çalışmak.

İkizler burcu ise altın çağını yaşayacak. Bu retroda ise İkizler burcu olan kişiler için asıl anahtar ise çok çalışmak.

Astrologlar, 'Bu süreçte maddi manevi bir servet İkizler burcunu bekiyor. Bu dönem 'ruh eşi bulmak, zengin olmak' gibi olasılıklar da İkizler burcu için az değil.

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Yengeç burçları da bu dönemde manevi bir yükselişe geçiyor. Altıncı hisler kuvvetleniyor, gözler açılıyor!

Yengeç burçları da bu dönemde manevi bir yükselişe geçiyor. Altıncı hisler kuvvetleniyor, gözler açılıyor!

Son dönemlerde daha çok yalnız kalmayı seven Yengeçler, bu yalnızlıktan yararlanıp aklındaki şeyleri gerçekleştirebilir. 2025 yılının Haziran ayına kadar ise manevi olarak bir yükseliş Yengeçlerin gündeminde.

Aslan burçları ise yakın zamanda inzivaya çekilmiş olabilir. İnzivadan çıkıp sosyal çevresine daha çok adapte olacaklar.

Aslan burçları ise yakın zamanda inzivaya çekilmiş olabilir. İnzivadan çıkıp sosyal çevresine daha çok adapte olacaklar.

Uzun zamandır beğendiğiniz ya da aşık olduğunuz kişiyle tekrardan bir araya gelme söz konusu olabilir. Popülerliğin artması ve olduğunuz ortamda dikkat çekmeniz de an meselesi. Jupiter retrosunda adeta bir yıldız gibi parlayacaksınız.

Peki ya Başaklar? Başak burçları bu retorda büyük bir kariyer gelişimi gösterip kendilerine yatırım yaptıkları bir sürece girecekler.

Astrologlara göre Başakların yapması gereken ise, arkaya yaslanıp işi evrene bırakmak. Fakat hedefe ulaşmak için Başaklar, analitik zekalarını kullanıp sıkı bir şekilde çalışması gerekiyor. Fakat kariyerinizde herhangi bir şekilde gelişemediğinizi hissedemiyorsanız farklı yollar denemeniz gerekebilir.

Teraziler de bu dönemde "profesyonel olarak gelişmeye" çok açık. Önümüzdeki aylarda yeni bir hobi ya da meslek edinebilirler.

Fakat Teraziler şehir dışı seyahatler yapabilir, akademiyle iç içe olabilirler. Medya sektöründe atılmaları da an meselesi. Fakat asıl dikkat çeken nokta Teraziler bu süre zarfında kendilerine sürekli olarak bir şeyler katacaklar.

Akrepler bu retroda yanlış kararlar alabilir ve tutkularına yenik düşebilir. Gerçek aşkı bulmak için yola çıkarken içinden çıkılmaz bir girdaba girebilirler. Aman dikkat!

Bunun yanında servet, para ve güç de bu retroda Akreplerin kaderinde diye düşünüyoruz. Büyük bir ödeme, prim ve maaşa zam alabilir, daha büyük bir eve de taşınabilirsiniz.

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Özgürlüklerin düşkün Yay burçlarını da güzel şeyler bekliyor. Şu anda yeni başladıkları bir işe ya da hobiye alışma eğilimdeler.

Özgürlüklerin düşkün Yay burçlarını da güzel şeyler bekliyor. Şu anda yeni başladıkları bir işe ya da hobiye alışma eğilimdeler.

Bekar olanlar ise bu süreçte yüzük takabilir, yeni bir aşka yelken açabilir. Çok arzuladığınız bir kişiyle yakınlaşma yaşayabilirsiniz.

Oğlakların bu retroda sorumlulukları artabilir, daha çok çalışması gerektiğini fark edebilir.

Fakat bu iyi bir şey. Çünkü Oğlaklar bu dönemde biraz daha olgunlaştığını fark edebilir. İş yerinde daha çok dikkat çekebilir, kendi işiniz varsa işlerin daha da yi gittiğini gözlerinizle görebilirsiniz.

Lider ruhlu Kova burçları da hayatın daha renkli ve yaşamaya değer olduğunu fark edecek.

Spor, aşk, flört konularında biraz daha durgunlaşma olabilir. Kova bu tür konularda biraz daha stabil bir şeyler arayabilir. İnsanlar bu dönemde yaptığınız işleri tam anlamıyla ayakta alkışlayacak. Yani anlayacağınız, pırlanta gibi parlayacağınız o döneme hazır olun!

Ve son olarak Balıklar! Balık burçları bu süreçte akraba ilişkilerini düzenliyor, sosyal olarak daha da gelişiyor.

Biraz daha evcimen bir yapıya bürünecek olsalar da insanlarla iletişim biraz daha güçleniyor. Geçmişteki insanlar hayatınıza tekrardan girebilir ya da size kendisini hatırlatabilir. Şu anki yeniliklere adapte olamadığınız için eskiye özlem duyabilirsiniz. Kısacası, duygusal ve sosyal olarak her ne kadar 'iyileşseniz' de nostaljik düşüncelere sahip olabilirsiniz.

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