Anyma Konserini Satanist Ayini Sanan Kullanıcı Dumur Etti: "Bu Nasıl Bir Cahillik?"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Anyma konseri birçok kişi tarafından izlenmişti. Sahne şovlarıyla bilinen Amerikalı DJ'in konserindeki görüntüler bir X kullanıcısı tarafından paylaşılarak 'Satanizm' ile bağdaştırıldı. Bu ilginç 'analizi' gören kullanıcılar dumur oldu.

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