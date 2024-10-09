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Anyma Konserini Satanist Ayini Sanan Kullanıcı Dumur Etti: "Bu Nasıl Bir Cahillik?"

Anyma Konserini Satanist Ayini Sanan Kullanıcı Dumur Etti: "Bu Nasıl Bir Cahillik?"

Konser
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 15:09

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Anyma konseri birçok kişi tarafından izlenmişti. Sahne şovlarıyla bilinen Amerikalı DJ'in konserindeki görüntüler bir X kullanıcısı tarafından paylaşılarak 'Satanizm' ile bağdaştırıldı. Bu ilginç 'analizi' gören kullanıcılar dumur oldu.

İşte detaylar...

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Son zamanlarda "satanizm" en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Sosyal medya platformunda buna dair birbirinden farklı şeyler okuyoruz.

Son zamanlarda "satanizm" en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Sosyal medya platformunda buna dair birbirinden farklı şeyler okuyoruz.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Anyma konserinden bir video paylaşarak "Satanizm bataklığı kurutulsun" dedi. Ünlü Amerikalı DJ'i yakından tanıyanlar ise "Ne alaka?" demekten kendisini alıkoyamadı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Anyma konserinden bir video paylaşarak "Satanizm bataklığı kurutulsun" dedi. Ünlü Amerikalı DJ'i yakından tanıyanlar ise "Ne alaka?" demekten kendisini alıkoyamadı.

"Bana kimse şu pespaye gösteri için konserdi, sanattı, carttı curttu martavalı okumasın. Zihin kodlama, şeytani frekans, ayin, ritüel ve deccal alın size SATANİZM!" notuyla paylaşılan o videoya bir bakalım👇

Bu bilgisizlik karşısında şoke olan kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin, beraber bakalım👇

Bu bilgisizlik karşısında şoke olan kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin, beraber bakalım👇
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