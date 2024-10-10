Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Etik Kuralları Nerede? Gittiği Psikiyatrın Instagram'dan Mesaj Atarak Taciz Ettiğini İddia Eden Kullanıcı

Etik Kuralları Nerede? Gittiği Psikiyatrın Instagram'dan Mesaj Atarak Taciz Ettiğini İddia Eden Kullanıcı

Instagram Taciz
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 23:30

Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı, düzenli olarak gittiği psikiyatrın kendisinden Instagram hesabını istediğini ve Instagram'dan mesaj attığını dile getirdi. Birçok kullanıcı 'Etik kuralları nerede?' diye sorguladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanlarda artan kadın cinayetleri nedeniyle birçoğumuz diken üstündeyiz. İçimizde büyük bir burukluk ve öfke var.

Son zamanlarda artan kadın cinayetleri nedeniyle birçoğumuz diken üstündeyiz. İçimizde büyük bir burukluk ve öfke var.

Bir X kullanıcısı da gittiği psikiyatr ile olan konuşmasını paylaştı.

Bir X kullanıcısı da gittiği psikiyatr ile olan konuşmasını paylaştı.

Gittiği psikiyatrın kendisinden Instagram hesabını istediğini iddia etti.

Gittiği psikiyatrın kendisinden Instagram hesabını istediğini iddia etti.

"Hastanızın en eski gönderisini beğenmek ne kadar doğru?" diye sorgulayarak doktor-hasta ilişkisini aştığını dile getirdi.

"Hastanızın en eski gönderisini beğenmek ne kadar doğru?" diye sorgulayarak doktor-hasta ilişkisini aştığını dile getirdi.

Bu ekran görüntülerini "Şaka gibi" notuyla paylaştı.

Bu ekran görüntülerini "Şaka gibi" notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diğer kullanıcılar ne düşünüyor peki?

Diğer kullanıcılar ne düşünüyor peki?
twitter.com

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın