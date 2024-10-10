Etik Kuralları Nerede? Gittiği Psikiyatrın Instagram'dan Mesaj Atarak Taciz Ettiğini İddia Eden Kullanıcı
Etik Kuralları Nerede? Gittiği Psikiyatrın Instagram'dan Mesaj Atarak Taciz Ettiğini İddia Eden Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı, düzenli olarak gittiği psikiyatrın kendisinden Instagram hesabını istediğini ve Instagram'dan mesaj attığını dile getirdi. Birçok kullanıcı 'Etik kuralları nerede?' diye sorguladı!
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Son zamanlarda artan kadın cinayetleri nedeniyle birçoğumuz diken üstündeyiz. İçimizde büyük bir burukluk ve öfke var.
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Bir X kullanıcısı da gittiği psikiyatr ile olan konuşmasını paylaştı.
Gittiği psikiyatrın kendisinden Instagram hesabını istediğini iddia etti.
"Hastanızın en eski gönderisini beğenmek ne kadar doğru?" diye sorgulayarak doktor-hasta ilişkisini aştığını dile getirdi.
Bu ekran görüntülerini "Şaka gibi" notuyla paylaştı.
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Diğer kullanıcılar ne düşünüyor peki?
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