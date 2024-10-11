Elon Musk Yine Yaptı Yapacağını: Tamamen Otonom Çalışan, Direksiyonsuz ve Pedalsız Tesla Cybercab Tanıtıldı!
Elon Musk Yine Yaptı Yapacağını: Tamamen Otonom Çalışan, Direksiyonsuz ve Pedalsız Tesla Cybercab Tanıtıldı!
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Kaliforniya'daki Warner Bros. Discovery stüdyosunda düzenlenen etkinlik, Elon Musk’ın sahneye Cybercab ile gelmesiyle başladı.
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Tesla CEO’su Elon Musk, geleceğin ulaşım aracı olarak nitelendirdiği "Cybercab" isimli robotaksinin prototipini tanıttı. Musk, tanıttıkları bu aracın yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı.
Tamamen otonom çalışacağı belirtilen Cybercab, direksiyon ve pedalı olmayan iki kişilik bir araç olarak tanıtıldı.
Musk, Cybercab'in mevcut ulaşım sistemlerinden çok daha verimli olacağını ve toplu taşıma maliyetlerine yakın bir seviyede çalışacağını açıkladı.
Ayrıca, Cybercab'in 30 bin doların altında bir fiyat etiketiyle sunulacağı ve bu aracın bireyler tarafından da satın alınabileceği açıklandı.
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Tesla'nın geliştirdiği Full Self-Driving teknolojisini kullanacak olan robotaksilerin, bir yolculuk paylaşım ağı üzerinden hizmet vereceği ifade ediliyor. Bu sistem sayesinde, Tesla sahiplerinin araçlarını kullanmadıkları zamanlarda bu ağa dahil ederek gelir elde edebilecekleri tahmin ediliyor.
Üretime 2026 yılına kadar başlamayı hedeflediklerini belirten Elon Musk, aracın en geç 2027'de piyasaya sürüleceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi.
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trafik kurallarına uyan, fiziki müdahale edemediğin bir araçla Türkiye'de gidiyorsun ve döner kavşakta yol seninken bir tofaşçının teki yanlayarak gelip sana... Devamını Gör
masonik proje
Nesi masonikmiş şimdi?
kendileri baronlarin iyi polis rolünü ustlenmektedir. masonlar boyledir rol yaparlar o icinde bulunduhu duruma gore kaba gore sekil alirlar.
Kafayı mı yediniz masonlarla?