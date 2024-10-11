Tesla Yeni Robotları Optimus’u Tanıttı: “Aklınıza Ne Gelirse Yapabilirler”

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Şu ana kadarki en kapsamlı robot olarak tanıtılan Optimus Gen 2, lansmanda “Çocuklarınıza bakıcılık dahil aklınıza gelen her şeyi yapabilir.” sözleriyle anlatıldı.
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Köpeklerinizi gezdirebilir, evin alışverişini yapabilir, yiyecek içecek servisi yapabilir, evdeki diğer ihtiyaçlarla da rahatlıkla ilgilenebilir.
İşte detaylar 👇
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Erken geliyorlarmış...! Kadınlar beğenmeyecek bence... =)