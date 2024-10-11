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Tesla Yeni Robotları Optimus’u Tanıttı: “Aklınıza Ne Gelirse Yapabilirler”

Tesla Yeni Robotları Optimus’u Tanıttı: “Aklınıza Ne Gelirse Yapabilirler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 10:42

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Yıllar önce filmlerde izlediğimiz robotlar gerçek olmaya başladı desek abartmış olmayız. Elon Musk insansı robot Optimus Gen 2’yi tanıttı. Kendi kendini idare edebilen bu robotlar insanların istediği her şeyi yapabilecek.

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Şu ana kadarki en kapsamlı robot olarak tanıtılan Optimus Gen 2, lansmanda “Çocuklarınıza bakıcılık dahil aklınıza gelen her şeyi yapabilir.” sözleriyle anlatıldı.

Şu ana kadarki en kapsamlı robot olarak tanıtılan Optimus Gen 2, lansmanda “Çocuklarınıza bakıcılık dahil aklınıza gelen her şeyi yapabilir.” sözleriyle anlatıldı.

Köpeklerinizi gezdirebilir, evin alışverişini yapabilir, yiyecek içecek servisi yapabilir, evdeki diğer ihtiyaçlarla da rahatlıkla ilgilenebilir.

Köpeklerinizi gezdirebilir, evin alışverişini yapabilir, yiyecek içecek servisi yapabilir, evdeki diğer ihtiyaçlarla da rahatlıkla ilgilenebilir.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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WantonNovelSMYRNA

Erken geliyorlarmış...! Kadınlar beğenmeyecek bence... =)