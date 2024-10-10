İlk Kurşun Sıkıldı: Rüyalarımızda Gerçek Anlamda Sohbet Etmek Mümkün Olabilir!

Rüyalarımızda konuşmak, daha önce sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir şeydi. Ancak REMspace adlı şirketin geliştirdiği yeni teknoloji ile bu hayal gerçek olabilir. Peki, rüyalarda gerçekten nasıl iletişim kurabiliyoruz?

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