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İlk Kurşun Sıkıldı: Rüyalarımızda Gerçek Anlamda Sohbet Etmek Mümkün Olabilir!

İlk Kurşun Sıkıldı: Rüyalarımızda Gerçek Anlamda Sohbet Etmek Mümkün Olabilir!

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
10.10.2024 - 12:35

Rüyalarımızda konuşmak, daha önce sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir şeydi. Ancak REMspace adlı şirketin geliştirdiği yeni teknoloji ile bu hayal gerçek olabilir. Peki, rüyalarda gerçekten nasıl iletişim kurabiliyoruz?

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REM uykusu sırasında ortaya çıkan lucid rüyalar, bir kişinin rüya gördüğünü fark etmesine ve bu bilinç ile rüyayı kontrol etmesine olanak sağlar.

REM uykusu sırasında ortaya çıkan lucid rüyalar, bir kişinin rüya gördüğünü fark etmesine ve bu bilinç ile rüyayı kontrol etmesine olanak sağlar.

REMspace'in yürüttüğü önceki araştırmalarda, yüz kaslarını ölçen elektromiyografi sensörleri sayesinde rüyalarda yapılan bazı seslerin çözülebileceği kanıtlandı.

REMspace'in yürüttüğü önceki araştırmalarda, yüz kaslarını ölçen elektromiyografi sensörleri sayesinde rüyalarda yapılan bazı seslerin çözülebileceği kanıtlandı.

Buluş, Remmyo adı verilen ve rüyalar sırasında tespit edilebilen bir dilin gelişmesine önayak oldu.

24 Eylül'de, REMspace’in özel olarak geliştirdiği bir cihazla, katılımcıların beyin dalgaları ve diğer polisomnografik verileri evlerinden takip edildi. İlk katılımcı lucid rüya gördüğü anda, ona rastgele bir Remmyo kelimesi kulaklık aracılığıyla iletildi.

24 Eylül'de, REMspace’in özel olarak geliştirdiği bir cihazla, katılımcıların beyin dalgaları ve diğer polisomnografik verileri evlerinden takip edildi. İlk katılımcı lucid rüya gördüğü anda, ona rastgele bir Remmyo kelimesi kulaklık aracılığıyla iletildi.

Katılımcı, bu kelimeyi rüyasında tekrar etti ve bu yanıt sunucuya kaydedildi. Sekiz dakika sonra, bir başka katılımcı lucid rüyaya geçtiğinde, ilk katılımcının gönderdiği mesaj ona iletildi ve mesaj, uyandıktan sonra doğrulandı.

Katılımcı, bu kelimeyi rüyasında tekrar etti ve bu yanıt sunucuya kaydedildi. Sekiz dakika sonra, bir başka katılımcı lucid rüyaya geçtiğinde, ilk katılımcının gönderdiği mesaj ona iletildi ve mesaj, uyandıktan sonra doğrulandı.

REMspace'in kurucusu Michael Raduga bu atılım hakkında şunları söyledi: "Dün, rüyalarda iletişim kurmak bilim kurgu gibiydi. Yarın, bu teknoloji o kadar yaygınlaşacak ki hayatımızı onsuz düşünemeyeceğiz."

REMspace'in kurucusu Michael Raduga bu atılım hakkında şunları söyledi: "Dün, rüyalarda iletişim kurmak bilim kurgu gibiydi. Yarın, bu teknoloji o kadar yaygınlaşacak ki hayatımızı onsuz düşünemeyeceğiz."
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Raduga, rüyalarda iletişim kurmanın gelecekte ticari uygulamalarda da geniş bir kullanım alanı bulabileceğini ve iletişim dünyasını kökten değiştireceğini belirtti.

Raduga, rüyalarda iletişim kurmanın gelecekte ticari uygulamalarda da geniş bir kullanım alanı bulabileceğini ve iletişim dünyasını kökten değiştireceğini belirtti.

Yaklaşık beş yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu başarı, bilim insanlarının gelecekte gerçek zamanlı rüya iletişimini mümkün kılma hedefiyle çalışmalarına devam etmesine olanak sağlıyor.

Yaklaşık beş yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu başarı, bilim insanlarının gelecekte gerçek zamanlı rüya iletişimini mümkün kılma hedefiyle çalışmalarına devam etmesine olanak sağlıyor.

Her ne kadar bu daha karmaşık bir hedef olsa da, REMspace ekibi bu amaca birkaç ay içinde ulaşabileceklerine inanıyor.

Her ne kadar bu daha karmaşık bir hedef olsa da, REMspace ekibi bu amaca birkaç ay içinde ulaşabileceklerine inanıyor.

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