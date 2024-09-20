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Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayanlara Mutlu Haber! Dokunma Hissini Simüle Eden Cihaz Geliştirildi

Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayanlara Mutlu Haber! Dokunma Hissini Simüle Eden Cihaz Geliştirildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
20.09.2024 - 15:01

Uzak mesafeli ilişkiler yaşayanlar, sevdiklerinin ellerini tutamamanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirler. Ancak teknoloji, bu duygusal boşluğu doldurmak üzere büyük bir adım atıyor.

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Uzmanlar, insan parmağındaki dört dokunma reseptörünün tümünü simüle edebilen yumuşak bir parmak ucu cihazı geliştirdiler.

Uzmanlar, insan parmağındaki dört dokunma reseptörünün tümünü simüle edebilen yumuşak bir parmak ucu cihazı geliştirdiler.

Biyo-esinlenmiş haptik (BAMH) sistem, farklı hız ve güçlerde titreşimler kullanarak dokunma hissini birebir yaşatabiliyor.

Biyo-esinlenmiş haptik (BAMH) sistem, farklı hız ve güçlerde titreşimler kullanarak dokunma hissini birebir yaşatabiliyor.

Teknoloji, yalnızca titreşimler üzerinden dokunma hissini taklit etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlara birbirine dokunma hissini gerçek zamanlı olarak yaşatma potansiyeline sahip.

Teknoloji, yalnızca titreşimler üzerinden dokunma hissini taklit etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlara birbirine dokunma hissini gerçek zamanlı olarak yaşatma potansiyeline sahip.

Bu da mesafeleri tamamen ortadan kaldırabilecek bir buluş anlamına geliyor!

Teknolojiyi geliştiren ekip, bir eldiven aracılığıyla uzaktan el tutma hissini mümkün kılacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Teknolojiyi geliştiren ekip, bir eldiven aracılığıyla uzaktan el tutma hissini mümkün kılacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Örneğin Londra'da oturan bir kişi, Sydney'de yaşayan ve ölmek üzere olan bir akrabasının elini tutabilecek ve her iki taraf da dokunma hissini eşzamanlı olarak deneyimleyebilecek.

Örneğin Londra'da oturan bir kişi, Sydney'de yaşayan ve ölmek üzere olan bir akrabasının elini tutabilecek ve her iki taraf da dokunma hissini eşzamanlı olarak deneyimleyebilecek.
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Dokunma kaybı yaşayan hastalar, cerrahlar ve doktorlar bu cihazı kullanarak teşhis ve tedavi süreçlerinde daha etkili sonuçlar elde edebilirler.

Dokunma kaybı yaşayan hastalar, cerrahlar ve doktorlar bu cihazı kullanarak teşhis ve tedavi süreçlerinde daha etkili sonuçlar elde edebilirler.

Şimdilik bu teknolojinin telefonlar gibi günlük cihazlara entegre edilmesi de mümkün görünüyor. Dokunma hissini yansıtan materyallerle kaplanmış telefonlar, belki de çok yakında hayatımıza girebilir.

Şimdilik bu teknolojinin telefonlar gibi günlük cihazlara entegre edilmesi de mümkün görünüyor. Dokunma hissini yansıtan materyallerle kaplanmış telefonlar, belki de çok yakında hayatımıza girebilir.

Kim bilir, belki de gelecekte sevdiklerimizle aramızdaki mesafeleri gerçekten ortadan kaldıracağız.

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garibann

uzak mesafe ilişkiler için geliştirilmesi lazım bir iki fonksiyon daha eklenmeli