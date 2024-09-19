Yapay Zeka İleride Rüyalarımızı Kaydedip Tıpkı Bir Film Gibi Bize Gösterebilir mi?

Rüyalarınızı tekrar izleyebilme fikri sizce de muhteşem olmaz mıydı? Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu teknoloji, yapay zeka ve beyin okuma cihazları sayesinde bir gün gerçeğe dönüşebilir.

Ancak rüyaları kaydetmek ve izlemek şu an için sandığınızdan daha karmaşık bir süreç. Gelin, bilimsel gerçekler ışığında bu konuyu inceleyelim.

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