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Yapay Zeka İleride Rüyalarımızı Kaydedip Tıpkı Bir Film Gibi Bize Gösterebilir mi?

Yapay Zeka İleride Rüyalarımızı Kaydedip Tıpkı Bir Film Gibi Bize Gösterebilir mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
19.09.2024 - 19:24

Rüyalarınızı tekrar izleyebilme fikri sizce de muhteşem olmaz mıydı? Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu teknoloji, yapay zeka ve beyin okuma cihazları sayesinde bir gün gerçeğe dönüşebilir.

Ancak rüyaları kaydetmek ve izlemek şu an için sandığınızdan daha karmaşık bir süreç. Gelin, bilimsel gerçekler ışığında bu konuyu inceleyelim.

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2023 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma, bu teknolojinin ilk adımlarını attı. Araştırmacılar, uyuyan katılımcıların beyin aktivitelerini fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazları ile kaydetti ve makine öğrenimini kullanarak bu aktivitelerden algılanan nesneleri sınıflandırdı.

2023 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma, bu teknolojinin ilk adımlarını attı. Araştırmacılar, uyuyan katılımcıların beyin aktivitelerini fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazları ile kaydetti ve makine öğrenimini kullanarak bu aktivitelerden algılanan nesneleri sınıflandırdı.

Örneğin beyin aktivitesine bakarak katılımcının bir anahtar ya da bir sandalye gördüğünü belirlemek mümkündü.

Örneğin beyin aktivitesine bakarak katılımcının bir anahtar ya da bir sandalye gördüğünü belirlemek mümkündü.

Ancak bu çalışma, rüya aşamasına gelmeden önceki uyku başlangıcı üzerine odaklanmıştı. Yani asıl rüya kaydetme işlemi henüz denenmedi.

Ancak bu çalışma, rüya aşamasına gelmeden önceki uyku başlangıcı üzerine odaklanmıştı. Yani asıl rüya kaydetme işlemi henüz denenmedi.

Yine de bu çalışma, bu alanda yapılacak ilerlemeler için umut verici bir başlangıç olarak kabul ediliyor.

Rüyaları kaydedebilmek için çok büyük miktarda detaylı fMRI verisine ihtiyacımız var. Bu veri, rüya gören gönüllülerden toplanmalı ve yapay zekayı eğitmek için kullanılmalı.

Rüyaları kaydedebilmek için çok büyük miktarda detaylı fMRI verisine ihtiyacımız var. Bu veri, rüya gören gönüllülerden toplanmalı ve yapay zekayı eğitmek için kullanılmalı.

Ancak burada karşılaşılan en büyük zorluk, gönüllülerin rüyalarını detaylı bir şekilde hatırlamaları gerekiyor. Rüyaları hatırlamak ise herkes için kolay bir süreç değil.

Ancak burada karşılaşılan en büyük zorluk, gönüllülerin rüyalarını detaylı bir şekilde hatırlamaları gerekiyor. Rüyaları hatırlamak ise herkes için kolay bir süreç değil.
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Bununla birlikte bilinçli katılımcılarla yapılan araştırmalarda devasa fMRI veri setleri oluşturulmuş durumda.

Bununla birlikte bilinçli katılımcılarla yapılan araştırmalarda devasa fMRI veri setleri oluşturulmuş durumda.

Katılımcılar binlerce video izlerken, sesli kayıtlar dinlerken veya metin okurken beyin aktiviteleri kaydedildi.

Bu verilerle eğitilen yapay zeka, bir kişinin ne izlediğini ya da okuduğunu büyük ölçüde tahmin edebiliyor.

Bu verilerle eğitilen yapay zeka, bir kişinin ne izlediğini ya da okuduğunu büyük ölçüde tahmin edebiliyor.

Eğer birkaç yıl içinde rüya sırasında beyin aktivitelerini kaydedebilecek kadar sessiz ve taşınabilir fMRI cihazlarına sahip olursak, rüyaları kaydetme fikri çok da uzak değil.

Eğer birkaç yıl içinde rüya sırasında beyin aktivitelerini kaydedebilecek kadar sessiz ve taşınabilir fMRI cihazlarına sahip olursak, rüyaları kaydetme fikri çok da uzak değil.

Zaten mevcut yapay zekalar, rüyalarımızı analiz edebilir ve metin tabanlı açıklamalar sunabilir.

Zaten mevcut yapay zekalar, rüyalarımızı analiz edebilir ve metin tabanlı açıklamalar sunabilir.

Ancak bir uyarı: Bu yapay zekalar aslında zihin okuma işleminden çok, beyin aktivitelerini bildikleri görüntülerle eşleştiriyorlar. Ortaya çıkan video, orijinal rüyanıza benzer olabilir ama kesinlikle birebir aynı olmayacak.

Ancak bir uyarı: Bu yapay zekalar aslında zihin okuma işleminden çok, beyin aktivitelerini bildikleri görüntülerle eşleştiriyorlar. Ortaya çıkan video, orijinal rüyanıza benzer olabilir ama kesinlikle birebir aynı olmayacak.

Tıpkı Tom Hanks'in başrolünde olduğu 'Cast Away' filminin gerçek hikayeden esinlenmesi gibi, sonuçlar ilginç ama tam anlamıyla doğru olmayacak.

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