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İsrail Çağrı Cihazlarını Patlattı, Akıllara Bu Soru Geldi: Elektrikli Otomobiller, Telefonlar Patlatılır mı?

İsrail Çağrı Cihazlarını Patlattı, Akıllara Bu Soru Geldi: Elektrikli Otomobiller, Telefonlar Patlatılır mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 12:38

Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazları ve telsizlere siber saldırı düzenlenmişti. Telsizlerin uzaktan patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi de yaralandı. Bu siber saldırı akıllara 'Elektrikli otomobiller, scooterlar, bilgisayarlar ve telefonlar birer bombaya dönüşür mü?' sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar merak edilen bu soruyu yanıtladı.

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İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma devam ediyor. Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarına siber saldırı düzenlenerek patlatıldı. Olayda 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma devam ediyor. Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarına siber saldırı düzenlenerek patlatıldı. Olayda 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

ABD'nin Axios haber platformunun iddiasına göre telsizler İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklandı ve Hizbullah'a teslim edildi.

ABD'nin Axios haber platformunun iddiasına göre telsizler İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklandı ve Hizbullah'a teslim edildi.

Dünyanın bir numaralı gündemi olan bu siber saldırı akıllara diğer elektronik cihazları getirdi. Elektrikli otomobiller, bilgisayarlar ve telefonların birer bombaya dönüşme ihtimali var mı? Uzmanlar bu sorunun yanıtı verdi.

Dünyanın bir numaralı gündemi olan bu siber saldırı akıllara diğer elektronik cihazları getirdi. Elektrikli otomobiller, bilgisayarlar ve telefonların birer bombaya dönüşme ihtimali var mı? Uzmanlar bu sorunun yanıtı verdi.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür ve Ali Çelik imzalı habere göre Elektrikli Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, lityum tabanlı batarya kullanan elektronik ve akıllı cihazların hacklenebileceğini ancak patlatılamayacağını söyledi.

"Elektrikli ve hibrit araç kullanan herkes rahat olabilir"

"Elektrikli ve hibrit araç kullanan herkes rahat olabilir"

Lübnan'da gerçekleşen saldırıda cihazların imalat aşamasında içine bomba yerleştirildiğini söyleyen Bayram, 'Bataryalar bomba gibi uzaktan sinyalle patlatılamaz' dedi. Bayram sözlerini şöyle sürdürdü: 

'Mesela otobüs durağının yanında park hâlinde bekleyen 8-10 tane elektrikli scooter olduğunu düşünelim. Bunlara uzaktan erişim mümkün, sistemleri hack’lenebilir. 

Elektrikli ve hibrit yani batarya destekli çalışan akıllı bütün araçlara zor olsa da uzaktan müdahale ile kullanıcıların erişimi engellenebilir. Kişisel verilere ulaşılabilir. Bu durum en fazla araca erişim noktasında problem çıkarır. Bataryalar bomba gibi uzaktan sinyalle patlatılamaz. 

Yapısı ve üretimde kullanılan materyaller zaten buna uygun değil. Lübnan’da gerçekleşen saldırıda cihazların içine imalat aşamasında patlayıcı yerleştirildiği belirtiliyor. Otomotiv endüstrisinde özellikle ev araçların imalatında güvenlik ve kontrol çok üst düzeyde. Bu noktada elektrikli ve hibrit araç kullanan herkes rahat olabilir.'

Bomba İmha Uzmanı Ercüment Köseoğlu ise şu görüşleri paylaştı:

Bomba İmha Uzmanı Ercüment Köseoğlu ise şu görüşleri paylaştı:

'Çağrı cihazlarında batarya yönetim sistemi dediğimiz BMS olarak adlandırılan sistem, aşırı ısınmaları engelleyip cihazın çalışmasını sağlıyor. 

Herhangi bir yazılımla BMS sistemini iptal edecek, devre dışı bırakacak düzenek yerleştirildiği takdirde ki bunu yaptılar, lityum pillerin aşırı derecede ısınması sonucu patlama meydana geliyor. 

Eş zamanlı olmasının sebebi çok kısa sürede ısınmasından kaynaklı. 15 saniye ile 2 dakika içinde olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca batarya ve cihaz üretilirken devre dışı bırakacak yazılım baştan yapılmış olabilir. Çağrı cihazının bataryası, telefonun bataryasına göre daha tehlikelidir.' 

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