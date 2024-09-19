İsrail Çağrı Cihazlarını Patlattı, Akıllara Bu Soru Geldi: Elektrikli Otomobiller, Telefonlar Patlatılır mı?

Lübnan'da gerçekleşen saldırıda cihazların imalat aşamasında içine bomba yerleştirildiğini söyleyen Bayram, 'Bataryalar bomba gibi uzaktan sinyalle patlatılamaz' dedi. Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mesela otobüs durağının yanında park hâlinde bekleyen 8-10 tane elektrikli scooter olduğunu düşünelim. Bunlara uzaktan erişim mümkün, sistemleri hack’lenebilir.

Elektrikli ve hibrit yani batarya destekli çalışan akıllı bütün araçlara zor olsa da uzaktan müdahale ile kullanıcıların erişimi engellenebilir. Kişisel verilere ulaşılabilir. Bu durum en fazla araca erişim noktasında problem çıkarır. Bataryalar bomba gibi uzaktan sinyalle patlatılamaz.

Yapısı ve üretimde kullanılan materyaller zaten buna uygun değil. Lübnan’da gerçekleşen saldırıda cihazların içine imalat aşamasında patlayıcı yerleştirildiği belirtiliyor. Otomotiv endüstrisinde özellikle ev araçların imalatında güvenlik ve kontrol çok üst düzeyde. Bu noktada elektrikli ve hibrit araç kullanan herkes rahat olabilir.'