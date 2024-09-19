İsrail Çağrı Cihazlarını Patlattı, Akıllara Bu Soru Geldi: Elektrikli Otomobiller, Telefonlar Patlatılır mı?
İsrail Çağrı Cihazlarını Patlattı, Akıllara Bu Soru Geldi: Elektrikli Otomobiller, Telefonlar Patlatılır mı?
Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazları ve telsizlere siber saldırı düzenlenmişti. Telsizlerin uzaktan patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi de yaralandı. Bu siber saldırı akıllara 'Elektrikli otomobiller, scooterlar, bilgisayarlar ve telefonlar birer bombaya dönüşür mü?' sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar merak edilen bu soruyu yanıtladı.
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İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma devam ediyor. Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarına siber saldırı düzenlenerek patlatıldı. Olayda 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.
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ABD'nin Axios haber platformunun iddiasına göre telsizler İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklandı ve Hizbullah'a teslim edildi.
Dünyanın bir numaralı gündemi olan bu siber saldırı akıllara diğer elektronik cihazları getirdi. Elektrikli otomobiller, bilgisayarlar ve telefonların birer bombaya dönüşme ihtimali var mı? Uzmanlar bu sorunun yanıtı verdi.
"Elektrikli ve hibrit araç kullanan herkes rahat olabilir"
Bomba İmha Uzmanı Ercüment Köseoğlu ise şu görüşleri paylaştı:
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