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Türkiye'de Risk Var mı? İsrail'in Patlattığı Çağrı Cihazlarının Ardından Bakandan Açıklama!

Türkiye'de Risk Var mı? İsrail'in Patlattığı Çağrı Cihazlarının Ardından Bakandan Açıklama!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.09.2024 - 11:21

İsrail, yüzlerce çağrı cihazını hackleyerek patlattı. Eş zamanlı düzenlenen saldırıda 8 ölü, 2.800 yaralı olduğu aktarıldı. Herkesin aklında 'Türkiye'de risk var mı?' sorusu belirirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan çağrı cihazı açıklaması geldi.

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Hizbullah askerlerinin çağrı cihazları, İsrail tarafından eş zamanlı olarak patlatıldı.

Hizbullah askerlerinin çağrı cihazları, İsrail tarafından eş zamanlı olarak patlatıldı.

İran'ın Lübnan Büyükelçisi'nin de yaralandığı aktarılırken toplamda 8 ölü ve 2.800 yaralı olduğu aktarıldı.

Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta “en büyük güvenlik ihlali” olarak nitelendirdi.

Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta “en büyük güvenlik ihlali” olarak nitelendirdi.

Çağrı cihazlarında bulunan lityum pillerin patlatıldığı aktarılırken ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlara, derhal bu cihazlardan kurtulmaları çağrısı yapıldı.

Çağrı cihazlarında bulunan lityum pillerin patlatıldığı aktarılırken ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlara, derhal bu cihazlardan kurtulmaları çağrısı yapıldı.

Peki Türkiye'de çağrı cihazı var mı? Türkiye de risk altında mı?

Çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

Çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

Bunlar Türkiye'de yaygın değil. Yani neredeyse hiç kullanılmıyor noktasında. Cep telefonlarının çıkmadan önce ya da yeterince yaygınlaşmadan önce vardı hatırlarsak. Ben hiç rastlamadım işin açıkçası. Kullanılmadığını genel anlamda söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.

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