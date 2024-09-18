Türkiye'de Risk Var mı? İsrail'in Patlattığı Çağrı Cihazlarının Ardından Bakandan Açıklama!

Bunlar Türkiye'de yaygın değil. Yani neredeyse hiç kullanılmıyor noktasında. Cep telefonlarının çıkmadan önce ya da yeterince yaygınlaşmadan önce vardı hatırlarsak. Ben hiç rastlamadım işin açıkçası. Kullanılmadığını genel anlamda söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.