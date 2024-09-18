Türkiye'de Risk Var mı? İsrail'in Patlattığı Çağrı Cihazlarının Ardından Bakandan Açıklama!
Türkiye'de Risk Var mı? İsrail'in Patlattığı Çağrı Cihazlarının Ardından Bakandan Açıklama!
İsrail, yüzlerce çağrı cihazını hackleyerek patlattı. Eş zamanlı düzenlenen saldırıda 8 ölü, 2.800 yaralı olduğu aktarıldı. Herkesin aklında 'Türkiye'de risk var mı?' sorusu belirirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan çağrı cihazı açıklaması geldi.
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Hizbullah askerlerinin çağrı cihazları, İsrail tarafından eş zamanlı olarak patlatıldı.
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Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta “en büyük güvenlik ihlali” olarak nitelendirdi.
Çağrı cihazlarında bulunan lityum pillerin patlatıldığı aktarılırken ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlara, derhal bu cihazlardan kurtulmaları çağrısı yapıldı.
Çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.
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