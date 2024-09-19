Cep Telefonlarımız Tıpkı Lübnan Saldırısındaki Gibi Uzaktan Patlatılabilir mi?

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Lübnan'da Hizbullah mensuplarına, çağrı cihazları aracılığıyla bir saldırı düzenlenmişti.

Özellikle çağrı cihazları ve Wi-Fi kutularının patlamaları tetiklediği bu saldırıda yüzlerce kişi yaralandı. Eş zamanlı olarak düzenlenen bu siber saldırı, Lübnan'ın farklı bölgelerinde dehşet saçtı. Peki tıpkı bu saldırıda olduğu gibi cep telefonlarımız uzaktan patlatılabilir mi?