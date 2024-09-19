Cep Telefonlarımız Tıpkı Lübnan Saldırısındaki Gibi Uzaktan Patlatılabilir mi?
Cep Telefonlarımız Tıpkı Lübnan Saldırısındaki Gibi Uzaktan Patlatılabilir mi?
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Lübnan'da Hizbullah mensuplarına, çağrı cihazları aracılığıyla bir saldırı düzenlenmişti.
Özellikle çağrı cihazları ve Wi-Fi kutularının patlamaları tetiklediği bu saldırıda yüzlerce kişi yaralandı. Eş zamanlı olarak düzenlenen bu siber saldırı, Lübnan'ın farklı bölgelerinde dehşet saçtı. Peki tıpkı bu saldırıda olduğu gibi cep telefonlarımız uzaktan patlatılabilir mi?
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Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları, akıllara pek çok soru getirdi: Bu bir siber saldırı mı, bir güvenlik açığı mı yoksa cihazların üretim sürecinde yapılan bir sabotaj mı?
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Peki, akıllı telefonlarımız da benzer bir tehlike altında mı? Aslında olayın arkasındaki teknik gerçekler pek de korkutucu olmayabilir...
Ancak cep telefonlarında kullanılan lityum piller, bu tür patlamalara yol açabilecek kapasitede değildir. Lityum piller, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında şişebilir, aşırı ısınabilir ve hatta alev alabilirler.
Bir cihaz aşırı ısınsa bile kullanıcı genellikle uyarılır ve tehlike tamamen patlama boyutuna ulaşmadan müdahale edilebilir. Yani, Lübnan’daki olayın cep telefonlarımıza benzer bir senaryoya yol açması pek olası değil.
Lityum, cep telefonlarından elektrikli araçlara kadar birçok cihazda kullanılan bir metal. 1817 yılında Johann Augustus tarafından keşfedilen bu metal, şarj edilebilir pillerin temel maddesidir ve ısıya karşı oldukça hassastır.
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Ancak pilin güvenlik standartları, bu hassasiyeti minimize etmek için oldukça gelişmiştir. Kraliyet Kimya Topluluğu'nun verilerine göre, günümüzde lityum pillerde silikon/karbon bazlı teknolojiler ve aşırı ısınmayı engelleyen yeni çözümler kullanılmaktadır.
Lityum pillerin bir dış etkiyle patlaması ise oldukça zordur. Keskin bir cisimle vurulsa dahi, patlama ya da alev alma olasılığı oldukça düşüktür.
Bu nedenle Lübnan’daki olayın cep telefonları ile benzer bir olay olduğunu düşünmek için hiçbir teknik gerekçe yoktur.
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