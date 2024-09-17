İsrail Lübnan’daki Yüzlerce Çağrı Cihazını Nasıl Aynı Anda Patlatabildi? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı
İsrail Lübnan’daki Yüzlerce Çağrı Cihazını Nasıl Aynı Anda Patlatabildi? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı
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İsrail, Hizbullah askerlerinin iletişim cihazlarını hackleyerek patlattı. Olayda İran'ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia edilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 8 ölü ve 2.800 yaralı olduğunu açıkladı.
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Peki patlama nasıl gerçekleşti? Üç farklı yetkiliye göre, cihazlar patlamadan hemen önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı. Bu, cihazların dikkat çekmeden hedef alınmasını sağladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, yüzlerce insan bu cihazların patlaması sonucunda yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Özellikle güney Lübnan, doğu Bekaa Vadisi ve Beyrut’un güney banliyölerindeki hastanelerde acil kan bağışı çağrıları yapıldı.
Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan’a göre, olayın arkasında iki farklı senaryo olabilir. Birinci senaryo, geçmişte yaşanan benzer olaylara dayanıyor.
2000'li yıllarda bazı çağrı cihazlarına yazılan virüsler, işlemcilerin fazla çalışmasına ve sonuç olarak cihazların patlamasına neden olmuştu.
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Diğer olasılık ise daha hedefli bir saldırı senaryosu. Demircan, bu cihazların İsrail gibi bir tehdit altında olan yöneticiler tarafından kullanıldığını belirtiyor.
Cihazların içine yerleştirilmiş küçük patlayıcılar, uzaktan sistemin hacklenmesi ile tetiklenmiş olabilir. Özellikle cihazların vücuda yakın taşınması, patlamaların ölümcül sonuçlara yol açtığını gösteriyor.
Hizbullah yetkilileri, patlayan cihazların çoğunun lityum iyon pillerle çalıştığını belirtti. Bu tip piller, aşırı ısındıklarında duman çıkarabilir ve hatta alev alabilir.
Lityum iyon piller, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılıyor ve yüksek sıcaklıklara ulaşmaları durumunda patlama riski taşıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları kablosuz cihazlardan uzak durmaları konusunda uyardı ve bu patlamaların daha fazla can kaybına yol açmaması için alınması gereken önlemleri vurguladı.
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