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İsrail Lübnan’daki Yüzlerce Çağrı Cihazını Nasıl Aynı Anda Patlatabildi? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı

İsrail Lübnan’daki Yüzlerce Çağrı Cihazını Nasıl Aynı Anda Patlatabildi? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
17.09.2024 - 19:10

Hizbullah mensuplarının iletişim cihazları ve telefonlarına yönelik eş zamanlı bir siber saldırı, çağrı cihazlarının ve Wi-Fi kutularının patlamasına sebep oldu.

Peki, bu cihazlar nasıl patladı? ODATV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 2 olasılığı ele aldı. 

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İsrail, Hizbullah askerlerinin iletişim cihazlarını hackleyerek patlattı. Olayda İran'ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia edilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 8 ölü ve 2.800 yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail, Hizbullah askerlerinin iletişim cihazlarını hackleyerek patlattı. Olayda İran'ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia edilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 8 ölü ve 2.800 yaralı olduğunu açıkladı.

Olayı, aşağıdaki haberimizden daha detaylı okuyabilirsiniz 👇🏻

Peki patlama nasıl gerçekleşti? Üç farklı yetkiliye göre, cihazlar patlamadan hemen önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı. Bu, cihazların dikkat çekmeden hedef alınmasını sağladı.

Peki patlama nasıl gerçekleşti? Üç farklı yetkiliye göre, cihazlar patlamadan hemen önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı. Bu, cihazların dikkat çekmeden hedef alınmasını sağladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, yüzlerce insan bu cihazların patlaması sonucunda yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Özellikle güney Lübnan, doğu Bekaa Vadisi ve Beyrut’un güney banliyölerindeki hastanelerde acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, yüzlerce insan bu cihazların patlaması sonucunda yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Özellikle güney Lübnan, doğu Bekaa Vadisi ve Beyrut’un güney banliyölerindeki hastanelerde acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan’a göre, olayın arkasında iki farklı senaryo olabilir. Birinci senaryo, geçmişte yaşanan benzer olaylara dayanıyor.

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan’a göre, olayın arkasında iki farklı senaryo olabilir. Birinci senaryo, geçmişte yaşanan benzer olaylara dayanıyor.

2000'li yıllarda bazı çağrı cihazlarına yazılan virüsler, işlemcilerin fazla çalışmasına ve sonuç olarak cihazların patlamasına neden olmuştu.

2000'li yıllarda bazı çağrı cihazlarına yazılan virüsler, işlemcilerin fazla çalışmasına ve sonuç olarak cihazların patlamasına neden olmuştu.

Aynı tür bir yazılım müdahalesi ile cihazların aşırı ısınması sağlanmış ve bu da patlamalara yol açmış olabilir.

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Diğer olasılık ise daha hedefli bir saldırı senaryosu. Demircan, bu cihazların İsrail gibi bir tehdit altında olan yöneticiler tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Diğer olasılık ise daha hedefli bir saldırı senaryosu. Demircan, bu cihazların İsrail gibi bir tehdit altında olan yöneticiler tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Cihazların içine yerleştirilmiş küçük patlayıcılar, uzaktan sistemin hacklenmesi ile tetiklenmiş olabilir. Özellikle cihazların vücuda yakın taşınması, patlamaların ölümcül sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

Cihazların içine yerleştirilmiş küçük patlayıcılar, uzaktan sistemin hacklenmesi ile tetiklenmiş olabilir. Özellikle cihazların vücuda yakın taşınması, patlamaların ölümcül sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

Hizbullah yetkilileri, patlayan cihazların çoğunun lityum iyon pillerle çalıştığını belirtti. Bu tip piller, aşırı ısındıklarında duman çıkarabilir ve hatta alev alabilir.

Hizbullah yetkilileri, patlayan cihazların çoğunun lityum iyon pillerle çalıştığını belirtti. Bu tip piller, aşırı ısındıklarında duman çıkarabilir ve hatta alev alabilir.

Lityum iyon piller, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılıyor ve yüksek sıcaklıklara ulaşmaları durumunda patlama riski taşıyor.

Lityum iyon piller, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılıyor ve yüksek sıcaklıklara ulaşmaları durumunda patlama riski taşıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları kablosuz cihazlardan uzak durmaları konusunda uyardı ve bu patlamaların daha fazla can kaybına yol açmaması için alınması gereken önlemleri vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları kablosuz cihazlardan uzak durmaları konusunda uyardı ve bu patlamaların daha fazla can kaybına yol açmaması için alınması gereken önlemleri vurguladı.

Olayın detayları henüz netleşmese de bu patlamaların ardında ileri teknoloji ve stratejik planlama olduğu açıkça görülüyor.

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