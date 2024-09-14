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AirPods Orijinallik Testi! Peki AirPods'un Çakması Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

AirPods Orijinallik Testi! Peki AirPods'un Çakması Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Apple
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 20:08

Biliyorsunuz ki günümüzde neredeyse her şeyin imitasyonu yapılıyor! Hatta dışarıdan bakıldığında, bazı ürünlerin sahtesi ile gerçeğini ayırmak da neredeyse mümkün olmuyor. Bu ürünlerden biri de AirPods! Peki, tüm dünyada bir hayli popüler olan bu kablosuz kulaklıkların sahtesi ile gerçeği nasıl ayırt edilir? 

İşte, sahte AirPods ayırt etme yöntemleri... 

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En iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında yer alan AirPods'u sahtesinden nasıl ayırırsınız?

En iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında yer alan AirPods'u sahtesinden nasıl ayırırsınız?

Son dönemlerde iPhone kullanıcıları kadar akıllı telefonda tercihini Android'den yana yapanların da tercih ettiği AirPods'ların çakmaları ile gerçekleri arasındaki fark gözle gürülmeyebiliyor. Gün geçtikçe orijinalinden ayırmak neredeyse imkansız hale gelse de bunun bazı yolları var! Peki, orijinal AirPods nasıl anlaşılır? 

Hadi öğrenelim 👇

1. AirPods Seri Numarası ile 'Garanti Kapsamını Denetle'

1. AirPods Seri Numarası ile 'Garanti Kapsamını Denetle'

Öncelikle seri numarayı bulmalısınız. Bildiğiniz gib AirPods seri numarası; şarj kutusunda, kulaklıklarda ve kutunun üzerindeki barkodda bulunur. Ayrıca cihazı eşleştirdikten sonra Bluetooth menüsünde de seri numarayı görebilirsiniz. 

'AirPods seri no sorgulama' sayfasına girerek kulaklığınızın seri numarasını yazın. Güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra, AirPods'unuzun garanti durumuna bakın. Orijinal cihazların garanti kapsamı durumu burada yer alacaktır. 

GARANTİ KAPSAMI DENETLE'mek İçin Tıklayın.

2. Diyelim ki seri numarası da taklit edildi. O zaman sırada: AirPods aygıt yazılımı güncelleme kontrolü var!

2. Diyelim ki seri numarası da taklit edildi. O zaman sırada: AirPods aygıt yazılımı güncelleme kontrolü var!

Ekşi Şeyler'de yer alan habere göre, Apple'ın güncellemelerini takip etmek de iyi bir yol. Çakma AirPods'larda ürünün çıktığı yıla ait güncelleme kullanılıyor ve güncelleme gelmiyor. Bu noktada, 'Güncel AirPods yazılımlarını nasıl takip edeceğiz?' derseniz, Apple'ın yardım sitesini ziyaret etmek için tıklayın.

3. AirPods'un kutusunu dikkatle kontrol edin: Basit hatalar gerçeği ortaya çıkarabilir!

3. AirPods'un kutusunu dikkatle kontrol edin: Basit hatalar gerçeği ortaya çıkarabilir!

Apple, taklitçilerin işini her geçen gün zorlaştırıyor. Bu aşamada, ürünlerin kutuları bile dikkatle tasarlanıyor. Dijital satışlar dışında bu kontrol bir hayli işinize yarayacaktır. Peki, nelere dikkat etmelisiniz? Hadi öğrenelim: 

  • Başta logo olmak üzere her şeye bakın. (Sahte logoların kenarları yuvarlatılmış olur)

  • Kullanma kılavuzunda yazım hatalarına dahi göz atabilirsiniz.

  • Kutudan güvenlik sayfası ve garanti kartı da çıkmalı. 

  • Bir kutu açılışı videosu izleyerek aldığınız modelin fark etmediğiniz detaylarına da buradan göz atabilirsiniz.

4. Tamir talebi oluşturmak: Emin olmak için Apple destek hattını da arayabilirsiniz!

4. Tamir talebi oluşturmak: Emin olmak için Apple destek hattını da arayabilirsiniz!

Tüm yolları denediyseniz, artık bir tamir kaydı oluşturmanın zamanı geldi. Apple destek hattı üzerinden sahte bir ürün için servis hizmeti almanız mümkün olamayacaktır.

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5. Son çareyi açıklıyoruz: Hassas tartıda tartmak!

5. Son çareyi açıklıyoruz: Hassas tartıda tartmak!

Ekşi Şeyler'in haberine göre, Apple sitesinde yazan AirPods ağırlığı ile çakma kulaklıkların arasında 3 ila 4 gramlık farklar oluyor.

Hatırlarsanız, orijinal Apple AirPods Pro ile replika versiyonlar arasındaki farklar ve sağlık açısından bir hayli riskli olan detaylar X-Ray görüntüleri ile ortaya çıkmıştı!

Hatırlarsanız, orijinal Apple AirPods Pro ile replika versiyonlar arasındaki farklar ve sağlık açısından bir hayli riskli olan detaylar X-Ray görüntüleri ile ortaya çıkmıştı!

Orijinal cihazlarda batarya için özel bir düğme pil modeli yer alırken, iki farklı sahte versiyonda yer alan ve sağlık açısından riskli olan lityum iyon kese piller göze çarpmıştı.

Detaylar Haberimizde 👇

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