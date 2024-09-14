AirPods Orijinallik Testi! Peki AirPods'un Çakması Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Biliyorsunuz ki günümüzde neredeyse her şeyin imitasyonu yapılıyor! Hatta dışarıdan bakıldığında, bazı ürünlerin sahtesi ile gerçeğini ayırmak da neredeyse mümkün olmuyor. Bu ürünlerden biri de AirPods! Peki, tüm dünyada bir hayli popüler olan bu kablosuz kulaklıkların sahtesi ile gerçeği nasıl ayırt edilir?

İşte, sahte AirPods ayırt etme yöntemleri...

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