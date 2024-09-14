AirPods Orijinallik Testi! Peki AirPods'un Çakması Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
AirPods Orijinallik Testi! Peki AirPods'un Çakması Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Biliyorsunuz ki günümüzde neredeyse her şeyin imitasyonu yapılıyor! Hatta dışarıdan bakıldığında, bazı ürünlerin sahtesi ile gerçeğini ayırmak da neredeyse mümkün olmuyor. Bu ürünlerden biri de AirPods! Peki, tüm dünyada bir hayli popüler olan bu kablosuz kulaklıkların sahtesi ile gerçeği nasıl ayırt edilir?
İşte, sahte AirPods ayırt etme yöntemleri...
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En iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında yer alan AirPods'u sahtesinden nasıl ayırırsınız?
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1. AirPods Seri Numarası ile 'Garanti Kapsamını Denetle'
2. Diyelim ki seri numarası da taklit edildi. O zaman sırada: AirPods aygıt yazılımı güncelleme kontrolü var!
3. AirPods'un kutusunu dikkatle kontrol edin: Basit hatalar gerçeği ortaya çıkarabilir!
4. Tamir talebi oluşturmak: Emin olmak için Apple destek hattını da arayabilirsiniz!
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5. Son çareyi açıklıyoruz: Hassas tartıda tartmak!
Hatırlarsanız, orijinal Apple AirPods Pro ile replika versiyonlar arasındaki farklar ve sağlık açısından bir hayli riskli olan detaylar X-Ray görüntüleri ile ortaya çıkmıştı!
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