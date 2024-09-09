Merakla Beklenen iPhone 16 Serisi Tanıtıldı! iPhone 16'nın Teknik Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?
Merakla Beklenen iPhone 16 Serisi Tanıtıldı! iPhone 16'nın Teknik Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?
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Tüm dünyanın beklediği iPhone 16 serisi nihayet tanıtıldı. Özellikleriyle birlikte fiyatı da binlerce kişinin merak konusu oldu.
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İsterseniz önce iPhone 16'nın tasarımına bir bakalım. Apple diğer iPhone ailelerinden biraz daha farklı bir tasarım seçmiş diyebiliriz.
Ekran ise 6,1 inç OLED ve 60 Hz yenileme hızına sahip.
A18 işlemciyle tanışalım!
iPhone 16'ya özel olarak tasarlanan yeni A18 işlemci, 16 çekirdekli yapısıyla Apple Intelligence destekli yapay zekâ özelliklerine uygun bir yapıda.
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Apple'ın bu serideki kameraları daha önce aşina olmadığımız türden!
Yepyeni bir deklanşör tuşu!
Visual Intelligence özelliği sayesinde artık her şeyi biliyorsunuz...
Eylem butonu artık standart modellerde de var!
Peki ya pil?
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Bir diğer yeni özellik ise Apple Intelligence, mesajlardan Mail’e, Safari’den Fotoğraflar’a kadar telefonun her yerinde yapay zekâ desteği sunacak. Ayrıca, Siri de üretken yapay zekâ desteğiyle önemli bir gelişme yaşayacak.
iPhone 16 serisinin renk seçenekleri ise bu şekilde👇
iPhone 16'nın Teknik Özellikleri
iPhone 16 fiyatı ne kadar?
iPhone 16 Plus'ı da unutmamak gerek tabii.
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iPhone 16 Plus fiyatı ne kadar?
iPhone 16 Türkiye Fiyatı👇
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