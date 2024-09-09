Merakla Beklenen iPhone 16 Serisi Tanıtıldı! iPhone 16'nın Teknik Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olan bu işlemci, iPhone 15'e göre %40, iPhone 14'e göre ise %50 daha iyi GPU performansı sunarken, CPU performansında da sırasıyla %30 ve %50 iyileşme sağlıyor. RAM kapasitesi de artırılarak standart ve Plus modellerde minimum 8 GB RAM'e çıkarıldı. Ayrıca, cihazda Wi-Fi 7 bağlantı desteği de bulunuyor.