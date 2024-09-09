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Merakla Beklenen iPhone 16 Serisi Tanıtıldı! iPhone 16'nın Teknik Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Merakla Beklenen iPhone 16 Serisi Tanıtıldı! iPhone 16'nın Teknik Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Apple
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 21:48

Apple lansmanında iPhone 16 serisiyle birlikte birçok ürün tanıtıldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 16 serisinin teknik özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

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Tüm dünyanın beklediği iPhone 16 serisi nihayet tanıtıldı. Özellikleriyle birlikte fiyatı da binlerce kişinin merak konusu oldu.

Tüm dünyanın beklediği iPhone 16 serisi nihayet tanıtıldı. Özellikleriyle birlikte fiyatı da binlerce kişinin merak konusu oldu.

İsterseniz önce iPhone 16'nın tasarımına bir bakalım. Apple diğer iPhone ailelerinden biraz daha farklı bir tasarım seçmiş diyebiliriz.

İsterseniz önce iPhone 16'nın tasarımına bir bakalım. Apple diğer iPhone ailelerinden biraz daha farklı bir tasarım seçmiş diyebiliriz.

Bu kamera dizilimini aslında 11 serisinde görmüştük. Fakat bir ada içerisinde yer alan kameralar, Vision Pro'da üç boyutlu video desteği getirmeyi amaçlıyor. Malzeme olarak ise cam ve aluminyum tercih edilmiş. 15 serisinde gördüğümüz dinamik ada da bu seride bulunuyor.

Ekran ise 6,1 inç OLED ve 60 Hz yenileme hızına sahip.

Ekran ise 6,1 inç OLED ve 60 Hz yenileme hızına sahip.

iPhone 16, iPhone 15'te olduğu gibi 6,1 inçlik, 60 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla geliyor. Bu ekranın güneşli günlerdeki maksimum parlaklığı 2000 nit olarak belirtiliyor. Ayrıca, daha ince bir çerçeve tasarımı ve gelişmiş görüntü teknolojileri gibi yenilikler de mevcut. Apple, ekran iyileştirmelerini genellikle önce Pro modellerine getiriyor, bu yüzden Pro'daki ekran özelliklerinin önümüzdeki yıl standart modele eklenmesi muhtemel.

A18 işlemciyle tanışalım!

A18 işlemciyle tanışalım!

Apple, yeni nesil iPhone modelleri için yepyeni bir işlemci geliştirdi. Bu yıl, önceki yılların aksine, önceki nesildeki Pro yonga setinin standart modele eklenmesi durumu olmayacak. Şirket, iPhone 16 serisinin tamamında kullanacağı A18 adını verdiği tamamen yeni bir işlemciyi tanıtacak.

iPhone 16'ya özel olarak tasarlanan yeni A18 işlemci, 16 çekirdekli yapısıyla Apple Intelligence destekli yapay zekâ özelliklerine uygun bir yapıda.

iPhone 16'ya özel olarak tasarlanan yeni A18 işlemci, 16 çekirdekli yapısıyla Apple Intelligence destekli yapay zekâ özelliklerine uygun bir yapıda.

2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olan bu işlemci, iPhone 15'e göre %40, iPhone 14'e göre ise %50 daha iyi GPU performansı sunarken, CPU performansında da sırasıyla %30 ve %50 iyileşme sağlıyor. RAM kapasitesi de artırılarak standart ve Plus modellerde minimum 8 GB RAM'e çıkarıldı. Ayrıca, cihazda Wi-Fi 7 bağlantı desteği de bulunuyor.

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Apple'ın bu serideki kameraları daha önce aşina olmadığımız türden!

Apple'ın bu serideki kameraları daha önce aşina olmadığımız türden!

Standart ve Plus modellerde, kamera tarafında büyük yenilikler bulunmuyor. Arkada dikey üçlü kamera kurulumu yer alacak ve ultra geniş kameranın diyafram açıklığı f/2.2'ye yükseltilerek düşük ışık performansı iyileştirilmiş. Ayrıca iPhone 16, Vision Pro için uzamsal video yakalama özelliği de sunacak.

Video özelliklerinde ise 120 FPS’de 4K video kaydı, harici depolamaya bağlandığında ProRes 4K video kaydı, QuickTake'te 4K kayıt desteği, JPEG-XL formatında kayıpsız fotoğraf çekimi ve videolardan rüzgar sesini kaldırma gibi özellikler bulunuyor.

Yepyeni bir deklanşör tuşu!

Yepyeni bir deklanşör tuşu!

Apple, iPhone 16 modellerine 'Kamera Kontrolü' adını verdiği yeni bir buton ekledi. Güç tuşunun hemen altında yer alan bu yeni tuş, deklanşör işlevi görecek şekilde tasarlandı ve fotoğraf veya video çekmek için kullanılabilecek. Dokunmaya hassas bu buton, bastığınızda doğrudan kamera uygulamasını açıyor, basılı tuttuğunuzda ise video çekmeye başlıyor. Ayrıca, bu tuşla yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemleri de yapılabiliyor.

Visual Intelligence özelliği sayesinde artık her şeyi biliyorsunuz...

Visual Intelligence özelliği sayesinde artık her şeyi biliyorsunuz...

Örneğin, bilmediğiniz bir yeri kameraya tutarak anında ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bir köpeği kameraya gösterdiğinizde, yapay zekâ sayesinde köpeğin cinsini veya diğer bilgilerini anlayabilirsiniz. Bu işlemler iPhone 16'nın yapay zekâ desteğiyle gerçekleşiyor.

Eylem butonu artık standart modellerde de var!

Eylem butonu artık standart modellerde de var!

Apple, geçen yılki iPhone 15 Pro modellerine, 'Eylem Butonu' adını verdiği çok yönlü bir tuş eklemişti. Sessize alma tuşunun yerini alan bu buton, kamerayı hızlıca açmak veya flaşı yakmak gibi çeşitli işlevlere anında erişim imkanı sunuyor.

Peki ya pil?

Peki ya pil?

iPhone 16’nın pil performansı da iyileştirildi. Standart modelin pil kapasitesi 3.561 mAh’e çıkarıldı, bu da önceki nesildeki 3.349 mAh’a göre yüzde 6’lık bir artış anlamına geliyor. Hızlı şarj desteği ise yüzde 48 artışla 40W’a yükseldi, böylece daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı sunulacak. Ayrıca, MagSafe desteği de yüzde 33 artışla 20W’a çıkarıldı.

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Bir diğer yeni özellik ise Apple Intelligence, mesajlardan Mail’e, Safari’den Fotoğraflar’a kadar telefonun her yerinde yapay zekâ desteği sunacak. Ayrıca, Siri de üretken yapay zekâ desteğiyle önemli bir gelişme yaşayacak.

Bir diğer yeni özellik ise Apple Intelligence, mesajlardan Mail’e, Safari’den Fotoğraflar’a kadar telefonun her yerinde yapay zekâ desteği sunacak. Ayrıca, Siri de üretken yapay zekâ desteğiyle önemli bir gelişme yaşayacak.

Apple Intelligence özellikleri önümüzdeki aylarda sadece ABD İngilizcesi olarak sunulacak, diğer diller ise gelecek yıl eklenecek. Özelliklerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 16 serisinin renk seçenekleri ise bu şekilde👇

iPhone 16 serisinin renk seçenekleri ise bu şekilde👇

iPhone 16'nın Teknik Özellikleri

iPhone 16'nın Teknik Özellikleri

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

iPhone 16 799 dolardan başlıyor.

iPhone 16 Plus'ı da unutmamak gerek tabii.

iPhone 16 Plus'ı da unutmamak gerek tabii.

iPhone 16 Plus, genel anlamda standart modelin aynısı. Her zamanki gibi sadece birkaç farklılık göreceğiz. Tabii ki en büyük fark ekranın daha büyük olması. Bu modeldeki ekran 6,1 inç değil, 6,7 inç olarak karşımıza çıkacak.

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iPhone 16 Plus fiyatı ne kadar?

iPhone 16 Plus fiyatı ne kadar?

iPhone 16 Plus 899 dolardan başlıyor.

iPhone 16 Türkiye Fiyatı👇

iPhone 16 Türkiye Fiyatı👇

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