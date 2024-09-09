Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Z Kuşağı Telefonla Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Ediyor
Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Z Kuşağı Telefonla Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Ediyor
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/crg...
Uswitch'de yapılan 2000 kişilik ankette 18-34 yaş aralığındaki kişilerin aramak yerine mesaj atmayı tercih ettiği ortaya çıktı. BBC'de yayınlanan makalede bu kişiler, tanımadıkları numaralardan gelen aramaları görmezden gelip, bunun yerine mesajla yanıt vermeyi ya da numarayı internette aratmayı tercih ettiğini söylüyor.
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette, 18-34 yaş aralığındaki kişilerin telefonlara cevap vermediği ortaya çıktı.
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İki bin kişinin katıldığı ankette, bu grubun yüzde 70'i aramak yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
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