Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Z Kuşağı Telefonla Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Ediyor

Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Z Kuşağı Telefonla Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Ediyor

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 17:54

Uswitch'de yapılan 2000 kişilik ankette 18-34 yaş aralığındaki kişilerin aramak yerine mesaj atmayı tercih ettiği ortaya çıktı. BBC'de yayınlanan makalede bu kişiler, tanımadıkları numaralardan gelen aramaları görmezden gelip, bunun yerine mesajla yanıt vermeyi ya da numarayı internette aratmayı tercih ettiğini söylüyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/crg...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette, 18-34 yaş aralığındaki kişilerin telefonlara cevap vermediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette, 18-34 yaş aralığındaki kişilerin telefonlara cevap vermediği ortaya çıktı.

İki bin kişinin katıldığı ankette, bu grubun yüzde 70'i aramak yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.

İki bin kişinin katıldığı ankette, bu grubun yüzde 70'i aramak yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.

Birçok kişi, tanımadıkları numaralardan gelen aramaları görmezden gelip, bunun yerine mesajla yanıt vermeyi ya da numarayı internette aratmayı tercih ettiğini söylüyor.

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Beraber bakalım...

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz hangisini tercih ediyorsunuz?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın