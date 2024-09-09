Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Z Kuşağı Telefonla Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Ediyor

Uswitch'de yapılan 2000 kişilik ankette 18-34 yaş aralığındaki kişilerin aramak yerine mesaj atmayı tercih ettiği ortaya çıktı. BBC'de yayınlanan makalede bu kişiler, tanımadıkları numaralardan gelen aramaları görmezden gelip, bunun yerine mesajla yanıt vermeyi ya da numarayı internette aratmayı tercih ettiğini söylüyor.