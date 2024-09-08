Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Arif Verimli Atatürk'ü Andı: "Mustafa Kemal'in Hekimleriyiz"
Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Arif Verimli Atatürk'ü Andı: "Mustafa Kemal'in Hekimleriyiz"
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Müge Anlı'yla geçtiğimiz yıllarda yıllarını ayıran psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Doktor kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan Verimli, resmi X (Twitter) hesabından "Mustafa Kemal'in hekimleriyiz" diyerek kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Akabinde ise açıklama yapmayı ihmal etmedi👇
Diğer kullanıcılar da birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
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