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Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Arif Verimli Atatürk'ü Andı: "Mustafa Kemal'in Hekimleriyiz"

Müge Anlı'yla Yollarını Ayıran Arif Verimli Atatürk'ü Andı: "Mustafa Kemal'in Hekimleriyiz"

Müge Anlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 16:13

Psikiyatrist Arif Verimli, kendi X (Twitter) hesabında bir paylaşım yaptı. 'Mustafa Kemal'in hekimleriyiz' diyen Verimli takdir topladı.

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Müge Anlı'yla geçtiğimiz yıllarda yıllarını ayıran psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Müge Anlı'yla geçtiğimiz yıllarda yıllarını ayıran psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Doktor kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan Verimli, resmi X (Twitter) hesabından "Mustafa Kemal'in hekimleriyiz" diyerek kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Doktor kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan Verimli, resmi X (Twitter) hesabından "Mustafa Kemal'in hekimleriyiz" diyerek kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
twitter.com

Akabinde ise açıklama yapmayı ihmal etmedi👇

Akabinde ise açıklama yapmayı ihmal etmedi👇
twitter.com

Diğer kullanıcılar da birbirinden farklı yorumlar yaptı👇

Diğer kullanıcılar da birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
twitter.com

👇

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