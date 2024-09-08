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Adana'da Bir Vatandaş, Otobüs Durağına Evlilik İlanı Astı: "Lise Mezunu Olsun..."

Adana'da Bir Vatandaş, Otobüs Durağına Evlilik İlanı Astı: "Lise Mezunu Olsun..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 14:23

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş otobüs durağına evlilik ilanı astı. İlanda birbirinden ilginç kriterlere yer veren vatandaşa da diğer vatandaşlar tepki gösterdi.

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Konu evlilik olunca birbirinden farklı hikayeler duyuyoruz. Bu hikayeler zaman zaman absürt olsa da yüzümüzde tebessüm oluşturuyor.

Konu evlilik olunca birbirinden farklı hikayeler duyuyoruz. Bu hikayeler zaman zaman absürt olsa da yüzümüzde tebessüm oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da asılan bir ilan gündem oldu. Evlilik ilanında "Lise terk, lise mezunu ya da ortaokul mezunu eş" aradığını söyleyen kişi dumur etti.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da asılan bir ilan gündem oldu. Evlilik ilanında "Lise terk, lise mezunu ya da ortaokul mezunu eş" aradığını söyleyen kişi dumur etti.

Birçok vatandaş bu duruma tepki gösterdi👇

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