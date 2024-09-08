Adana'da Bir Vatandaş, Otobüs Durağına Evlilik İlanı Astı: "Lise Mezunu Olsun..."
Adana'da Bir Vatandaş, Otobüs Durağına Evlilik İlanı Astı: "Lise Mezunu Olsun..."
Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş otobüs durağına evlilik ilanı astı. İlanda birbirinden ilginç kriterlere yer veren vatandaşa da diğer vatandaşlar tepki gösterdi.
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Konu evlilik olunca birbirinden farklı hikayeler duyuyoruz. Bu hikayeler zaman zaman absürt olsa da yüzümüzde tebessüm oluşturuyor.
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Geçtiğimiz günlerde Adana'da asılan bir ilan gündem oldu. Evlilik ilanında "Lise terk, lise mezunu ya da ortaokul mezunu eş" aradığını söyleyen kişi dumur etti.
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