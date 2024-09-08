Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
65 Yaşındaki Ebeveynlerin Torunlarına Bakmak Zorunda Olmadığını Söyleyen Kullanıcı Tepki Çekti

65 Yaşındaki Ebeveynlerin Torunlarına Bakmak Zorunda Olmadığını Söyleyen Kullanıcı Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 10:44

Torun ya da çocuk sahibi olmak büyük sorumluluk getiriyor. Fakat bir kullanıcı, yaşlanan ebeveynlerin torunlarına bakmak zorunda olmadığını, bu sorumluluğun anne ve babaya ait olduğunu dile getirince tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kullanıcı, 65 yaşına gelen ebeveynlerin torunlarına bakmak zorunda olmadığını dile getirdi.

Bir kullanıcı, 65 yaşına gelen ebeveynlerin torunlarına bakmak zorunda olmadığını dile getirdi.

"Sorumluluk sadece sizin" diyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

"Sorumluluk sadece sizin" diyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
twitter.com

👇👇

👇👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın