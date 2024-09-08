65 Yaşındaki Ebeveynlerin Torunlarına Bakmak Zorunda Olmadığını Söyleyen Kullanıcı Tepki Çekti
65 Yaşındaki Ebeveynlerin Torunlarına Bakmak Zorunda Olmadığını Söyleyen Kullanıcı Tepki Çekti
Torun ya da çocuk sahibi olmak büyük sorumluluk getiriyor. Fakat bir kullanıcı, yaşlanan ebeveynlerin torunlarına bakmak zorunda olmadığını, bu sorumluluğun anne ve babaya ait olduğunu dile getirince tepki çekti.
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Bir kullanıcı, 65 yaşına gelen ebeveynlerin torunlarına bakmak zorunda olmadığını dile getirdi.
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"Sorumluluk sadece sizin" diyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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