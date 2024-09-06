İzmir'deki 4 Nüfuslu Terk Edilmiş Köyün Atmosferini Görmelisiniz
İzmir'deki 4 Nüfuslu Terk Edilmiş Köyün Atmosferini Görmelisiniz
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Bir TikTok hesabı, Türkiye'deki ıssız yerleri incelediği bir video serisi yaptı.
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Serilerinden birinde 4 nüfusa sahip İzmir'in Lübbey köyüne yer verdi.
Köyde birbirinden eski yapılar ve evler bulunuyor.
Bazı evler terk edilmiş bazıları da adeta bir harabeye dönmüş.
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Birçok kullanıcı da bu köye birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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dandik korku oyunları yapan, mabaddan uydurdukları hikayeleri yaşanmış olay diye satmaya kalkan yurdum gencoları damlar buraya da yakında.