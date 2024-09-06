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İzmir'deki 4 Nüfuslu Terk Edilmiş Köyün Atmosferini Görmelisiniz

İzmir'deki 4 Nüfuslu Terk Edilmiş Köyün Atmosferini Görmelisiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:43

Bir TikTok hesabı, Türkiye'deki ıssız yerleri incelediği bir video serisi yaptı. Serilerinden birinde 4 nüfusa sahip İzmir'in Lübbey köyüne yer verdi. Köyün atmosferini görenler ise yorumlarını esirgemedi.

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Bir TikTok hesabı, Türkiye'deki ıssız yerleri incelediği bir video serisi yaptı.

Bir TikTok hesabı, Türkiye'deki ıssız yerleri incelediği bir video serisi yaptı.

Serilerinden birinde 4 nüfusa sahip İzmir'in Lübbey köyüne yer verdi.

Serilerinden birinde 4 nüfusa sahip İzmir'in Lübbey köyüne yer verdi.

Köyde birbirinden eski yapılar ve evler bulunuyor.

Köyde birbirinden eski yapılar ve evler bulunuyor.

Bazı evler terk edilmiş bazıları da adeta bir harabeye dönmüş.

Bazı evler terk edilmiş bazıları da adeta bir harabeye dönmüş.

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Birçok kullanıcı da bu köye birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Birçok kullanıcı da bu köye birbirinden farklı yorumlar yaptı.

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Tehuti

dandik korku oyunları yapan, mabaddan uydurdukları hikayeleri yaşanmış olay diye satmaya kalkan yurdum gencoları damlar buraya da yakında.