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Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenleri Şaşkınlıklara Sürükleyen Acayip Kişiler

Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenleri Şaşkınlıklara Sürükleyen Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 13:27

Instagramı birçoğumuz değerli anları ölümsüzleştirmek için kullansak da bir kısım photoshoplu fotoğraflar paylaşmak için kullanıyor. Gördüğünüz anda gözlerinizi kanatıp sizi şaşkınlıklara sürükleyecek photoshoplu fotoğraflara beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bu nasıl bi' bacak boyu?

2. Bu nasıl bi' bacak boyu?

3. "Bunun gerçek olma ihtimali yok"

3. "Bunun gerçek olma ihtimali yok"

4. Dirseklere dikkat...

4. Dirseklere dikkat...

5. Nasıl yani?

5. Nasıl yani?
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6. 👇

6. 👇

7. Yok artık!

7. Yok artık!

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.

9. Neden yamulmuş?

9. Neden yamulmuş?

10. Bunların ikisi aynı kişi mi?

10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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11. "Bacaklarda neden bulanıklık var?"

11. "Bacaklarda neden bulanıklık var?"

12. "Korse reklamı gibi dursa da photoshop yapılmış"

12. "Korse reklamı gibi dursa da photoshop yapılmış"

13. Yapay zekayla yapıldı sandık...

13. Yapay zekayla yapıldı sandık...

14. "Nitelikli dolandırıcılık"

14. "Nitelikli dolandırıcılık"
14. "Nitelikli dolandırıcılık"

15. "Kabus gibi"

15. "Kabus gibi"

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