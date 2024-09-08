Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenleri Şaşkınlıklara Sürükleyen Acayip Kişiler
Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenleri Şaşkınlıklara Sürükleyen Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagramı birçoğumuz değerli anları ölümsüzleştirmek için kullansak da bir kısım photoshoplu fotoğraflar paylaşmak için kullanıyor. Gördüğünüz anda gözlerinizi kanatıp sizi şaşkınlıklara sürükleyecek photoshoplu fotoğraflara beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. Bu nasıl bi' bacak boyu?
3. "Bunun gerçek olma ihtimali yok"
4. Dirseklere dikkat...
5. Nasıl yani?
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6. 👇
7. Yok artık!
8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.
9. Neden yamulmuş?
10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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11. "Bacaklarda neden bulanıklık var?"
12. "Korse reklamı gibi dursa da photoshop yapılmış"
13. Yapay zekayla yapıldı sandık...
14. "Nitelikli dolandırıcılık"
15. "Kabus gibi"
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