Kadir Mısıroğlu'na Küfür Ettiği İçin Açılan Tazminat Davasını İlginç Bir Şekilde Ödeyen Kullanıcı
Kadir Mısıroğlu'na Küfür Ettiği İçin Açılan Tazminat Davasını İlginç Bir Şekilde Ödeyen Kullanıcı
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Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki hakaretleri ve problematik söylemleriyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu 2019 yılında ölmüştü.
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Bir kullanıcı da Twitter'da (X) Kadir Mısıroğlu'na hakaret ettiği için tazminat davası açıldığını dile getirdi. Fakat iddiasına göre tazminatı sitedeki kullanıcılarla yardımlaşarak ödemiş.
Atatürk ve laiklik karşıtı Mısıroğlu için açılan bu tazminat davasında site kullanıcılarının birbiriyle yardımlaşmasına ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.
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