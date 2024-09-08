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Kadir Mısıroğlu'na Küfür Ettiği İçin Açılan Tazminat Davasını İlginç Bir Şekilde Ödeyen Kullanıcı

Kadir Mısıroğlu'na Küfür Ettiği İçin Açılan Tazminat Davasını İlginç Bir Şekilde Ödeyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 15:34

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, Atatürk karşıtlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat açıldığını dile getirdi. Fakat bu tazminatı sitedeki kullanıcıların yardımıyla ilginç bir şekilde ödedi.

Gelin detaylara beraber bakalım...👇

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Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki hakaretleri ve problematik söylemleriyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu 2019 yılında ölmüştü.

Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki hakaretleri ve problematik söylemleriyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu 2019 yılında ölmüştü.

Bir kullanıcı da Twitter'da (X) Kadir Mısıroğlu'na hakaret ettiği için tazminat davası açıldığını dile getirdi. Fakat iddiasına göre tazminatı sitedeki kullanıcılarla yardımlaşarak ödemiş.

Bir kullanıcı da Twitter'da (X) Kadir Mısıroğlu'na hakaret ettiği için tazminat davası açıldığını dile getirdi. Fakat iddiasına göre tazminatı sitedeki kullanıcılarla yardımlaşarak ödemiş.
twitter.com

Atatürk ve laiklik karşıtı Mısıroğlu için açılan bu tazminat davasında site kullanıcılarının birbiriyle yardımlaşmasına ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

Atatürk ve laiklik karşıtı Mısıroğlu için açılan bu tazminat davasında site kullanıcılarının birbiriyle yardımlaşmasına ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.
twitter.com

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