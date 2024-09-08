Kadir Mısıroğlu'na Küfür Ettiği İçin Açılan Tazminat Davasını İlginç Bir Şekilde Ödeyen Kullanıcı

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, Atatürk karşıtlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat açıldığını dile getirdi. Fakat bu tazminatı sitedeki kullanıcıların yardımıyla ilginç bir şekilde ödedi.

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