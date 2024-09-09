Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Pek Bi' Acayip İnsanlar

Dövme yaptırmak birçoğumuz için 'sanat' kavramını çağrıştırsa da bu durum tüm dövmeler için geçerli değil. Bazı dövmeler tam anlamıyla göz kanatıp uzun uzun hayatı sorgulatan cinsten desek, abartmayız. İşte birbirinden kötü 15 dövme👇