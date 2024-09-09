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Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Pek Bi' Acayip İnsanlar

Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Pek Bi' Acayip İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 16:15

Dövme yaptırmak birçoğumuz için 'sanat' kavramını çağrıştırsa da bu durum tüm dövmeler için geçerli değil. Bazı dövmeler tam anlamıyla göz kanatıp uzun uzun hayatı sorgulatan cinsten desek, abartmayız. İşte birbirinden kötü 15 dövme👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Yine sanatçının kendince bir şeyler anlatmayla çalıştığı o çalışmalardan bir tanesi.

2. Yine sanatçının kendince bir şeyler anlatmayla çalıştığı o çalışmalardan bir tanesi.

3. "En sevdiğim dövmem"

3. "En sevdiğim dövmem"

4. Gözlerimiz çıtırından kanadı.

4. Gözlerimiz çıtırından kanadı.

5. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

5. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?
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6. "Ölümsüz" kelimesi bizce bu şekilde yazılmıyor.

6. "Ölümsüz" kelimesi bizce bu şekilde yazılmıyor.

7. Yılan fobim halay çekiyor.

7. Yılan fobim halay çekiyor.

8. 👇

8. 👇

9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.

9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.

10. Çok havalı (!)

10. Çok havalı (!)
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11. Saç ektirme fiyatlarından sonra bizim son çare.

11. Saç ektirme fiyatlarından sonra bizim son çare.

12. Boyama kitabından fırlama gibi...

12. Boyama kitabından fırlama gibi...

13. "Kabus gibi"

13. "Kabus gibi"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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