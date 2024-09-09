Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Pek Bi' Acayip İnsanlar
Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Pek Bi' Acayip İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme yaptırmak birçoğumuz için 'sanat' kavramını çağrıştırsa da bu durum tüm dövmeler için geçerli değil. Bazı dövmeler tam anlamıyla göz kanatıp uzun uzun hayatı sorgulatan cinsten desek, abartmayız. İşte birbirinden kötü 15 dövme👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. Yine sanatçının kendince bir şeyler anlatmayla çalıştığı o çalışmalardan bir tanesi.
3. "En sevdiğim dövmem"
4. Gözlerimiz çıtırından kanadı.
5. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?
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6. "Ölümsüz" kelimesi bizce bu şekilde yazılmıyor.
7. Yılan fobim halay çekiyor.
8. 👇
9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.
10. Çok havalı (!)
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11. Saç ektirme fiyatlarından sonra bizim son çare.
12. Boyama kitabından fırlama gibi...
13. "Kabus gibi"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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