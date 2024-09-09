Onları Konuşturmak İmkansız: Adeta Bir Kapalı Kutu Misali Gizemlerini Koruyan Burçlar
Onları Konuşturmak İmkansız: Adeta Bir Kapalı Kutu Misali Gizemlerini Koruyan Burçlar
Kaynak: https://www.bustle.com/life/zodiac-si...
Bazılarımız yapımız gereği konuşmayı sevmesek de gizemli olmak bazı burçların kanında var. Esrarengiz yapıları sebebiyle konuştuğu her şeyi biçip tartan burçlar çevresi tarafından da takdir görüyor. Peki o kapalı kutu misali gizemli burçlar hangileri?
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Bu burçlardan ilki Akrepler.
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Tam anlamıyla bir sır kutusu olan Oğlakları da unutmamak gerek!
Ve son olarak Balıklar!
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