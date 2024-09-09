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Onları Konuşturmak İmkansız: Adeta Bir Kapalı Kutu Misali Gizemlerini Koruyan Burçlar

Onları Konuşturmak İmkansız: Adeta Bir Kapalı Kutu Misali Gizemlerini Koruyan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 19:21

Bazılarımız yapımız gereği konuşmayı sevmesek de gizemli olmak bazı burçların kanında var. Esrarengiz yapıları sebebiyle konuştuğu her şeyi biçip tartan burçlar çevresi tarafından da takdir görüyor. Peki o kapalı kutu misali gizemli burçlar hangileri?

Kaynak: https://www.bustle.com/life/zodiac-si...
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Bu burçlardan ilki Akrepler.

Bu burçlardan ilki Akrepler.

Akreplerin esrarengiz bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Karakterleri de adeta katman katman bir yapıya sahip. Derinliklerinde sakladıkları şeyleri açığa çıkarmak ise tercih edecekleri son şey. Su grubunun sevilen burcu, gizemli havasının yanı sıra güven ve gizlilik duygusuna da son derece önem veriyorlar. Hatta gizlilik ihtiyaçları o kadar derindir ki, sosyal medyadan bile zaman zaman uzak durmak isterler. En yakın arkadaşları bile haklarındaki her şeyi bilmez.

Tam anlamıyla bir sır kutusu olan Oğlakları da unutmamak gerek!

Tam anlamıyla bir sır kutusu olan Oğlakları da unutmamak gerek!

Oğlakları herhangi bir ortamda kendi özelini konuşurken göremezsiniz. Konu kendilerine gelince tam bir kapalı kutular. Yapıları gereği Oğlaklar, konuşmadan önce iki kere düşünür, tartar ve analiz eder. Bunun yanında Oğlaklar'ın kontrol duygusu çok çok güçlüdür. Bu nedenle o gizemli havasını bozmak yürek ister!

Ve son olarak Balıklar!

Ve son olarak Balıklar!

Balıkların kafalarında sürekli olarak düşünceler döner durur. Bu düşüncelerden kurtulmak için iç dünyalarını başkalarına açmak isteseler de güven duyguları buna izin vermez. Hassas doğaları gereği insanları kırmaktan korkarlar ve empati yaparlar. Bu nedenle kendilerini sözle değil, yazıyla ya da sanat dallarıyla ifade etmeyi tercih ederler.

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