Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Milyonlarca kişi X (Twitter) uygulamasını kullanıyor. Peki yurt dışında yabancılara kahkaha attıran tweetler hangileriydi.
Gelin beraber göz atalım...👇
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1. "Hafta sonundan sonra işe gitmek böyle hissettiriyor"
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2. "Birini aradığında ama telefona cevap vermediğinde"
3. "Çılgınca harcama yaptıktan sonra banka hesabıma bakıyorum"
4. "Yanımda olacağını söyleyen kişilerle ben"
5. "Fazla düşündüğümde bana para ödenseydi"
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6. "Aşırı yorgun olduğum halde nedensizce tüm gece uyanık kalan ben"
7. "Hiçbir planın olmadan alarmlar kapalı bir şekilde uyumak"
8. "Konuşmanın ortasında hayattan soyutlanırken ben"
9. "Aşık olduğunda kızlar"
10. "'Streslendiğin için ağlayacak mısın' diye sorduklarında ben"
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11. "Köpeğim 16 yaşına girdi ben de ona araba sürmeyi öğretiyorum"
12. "Yiyecek bir şey kalmadığı için akşam yemeği yerine uyuyorum"
13. "Google'a ihtiyacım yok çünkü karım her şeyi biliyor"
14. "Stresli durumları nasıl aşıyorum"
15. "Üzgün olduğumda ben"
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