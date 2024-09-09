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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 17:01

Milyonlarca kişi X (Twitter) uygulamasını kullanıyor. Peki yurt dışında yabancılara kahkaha attıran tweetler hangileriydi.

Gelin beraber göz atalım...👇

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1. "Hafta sonundan sonra işe gitmek böyle hissettiriyor"

1. "Hafta sonundan sonra işe gitmek böyle hissettiriyor"
twitter.com

2. "Birini aradığında ama telefona cevap vermediğinde"

2. "Birini aradığında ama telefona cevap vermediğinde"
twitter.com

3. "Çılgınca harcama yaptıktan sonra banka hesabıma bakıyorum"

3. "Çılgınca harcama yaptıktan sonra banka hesabıma bakıyorum"
twitter.com

4. "Yanımda olacağını söyleyen kişilerle ben"

4. "Yanımda olacağını söyleyen kişilerle ben"
twitter.com

5. "Fazla düşündüğümde bana para ödenseydi"

5. "Fazla düşündüğümde bana para ödenseydi"
twitter.com
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6. "Aşırı yorgun olduğum halde nedensizce tüm gece uyanık kalan ben"

6. "Aşırı yorgun olduğum halde nedensizce tüm gece uyanık kalan ben"
twitter.com

7. "Hiçbir planın olmadan alarmlar kapalı bir şekilde uyumak"

7. "Hiçbir planın olmadan alarmlar kapalı bir şekilde uyumak"
twitter.com

8. "Konuşmanın ortasında hayattan soyutlanırken ben"

8. "Konuşmanın ortasında hayattan soyutlanırken ben"
twitter.com

9. "Aşık olduğunda kızlar"

9. "Aşık olduğunda kızlar"
twitter.com

10. "'Streslendiğin için ağlayacak mısın' diye sorduklarında ben"

10. "'Streslendiğin için ağlayacak mısın' diye sorduklarında ben"
twitter.com
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11. "Köpeğim 16 yaşına girdi ben de ona araba sürmeyi öğretiyorum"

11. "Köpeğim 16 yaşına girdi ben de ona araba sürmeyi öğretiyorum"
twitter.com

12. "Yiyecek bir şey kalmadığı için akşam yemeği yerine uyuyorum"

12. "Yiyecek bir şey kalmadığı için akşam yemeği yerine uyuyorum"
twitter.com

13. "Google'a ihtiyacım yok çünkü karım her şeyi biliyor"

13. "Google'a ihtiyacım yok çünkü karım her şeyi biliyor"
twitter.com

14. "Stresli durumları nasıl aşıyorum"

14. "Stresli durumları nasıl aşıyorum"
twitter.com

15. "Üzgün olduğumda ben"

15. "Üzgün olduğumda ben"
twitter.com

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