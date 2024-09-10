iOS 18 Ne Zaman Gelecek? iOS 18 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?

Apple, iPhone 16'nın lansmanını gerçekleştirdi. Apple'ın son sürümü olan iOS 18'in ne zaman çıkacağı ise merak konusu oldu. Apple, iOS 18'in de tanıtımını gerçekleştirdi.

Peki, iOS 18 ne zaman gelecek? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

İşte detaylar...