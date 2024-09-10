iOS 18 Ne Zaman Gelecek? iOS 18 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?
iOS 18 Ne Zaman Gelecek? iOS 18 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?
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Apple, tüm dünyanın merakla beklediği en son modeli olan 16 serisini tanıttı.
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iPhone 16 tanıtımının ardından iOS'un yeni versiyonu iOS 18 de kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.
iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?
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iOS 18'i Hangi Cihazlar Destekleyecek?
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