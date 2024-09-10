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iOS 18 Ne Zaman Gelecek? iOS 18 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?

iOS 18 Ne Zaman Gelecek? iOS 18 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 15:26

Apple, iPhone 16'nın lansmanını gerçekleştirdi. Apple'ın son sürümü olan iOS 18'in ne zaman çıkacağı ise merak konusu oldu. Apple, iOS 18'in de tanıtımını gerçekleştirdi. 

Peki, iOS 18 ne zaman gelecek? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

İşte detaylar...

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Apple, tüm dünyanın merakla beklediği en son modeli olan 16 serisini tanıttı.

Apple, tüm dünyanın merakla beklediği en son modeli olan 16 serisini tanıttı.

Diğer iPhone modellerinden daha farklı bir tasarım seçen Apple, 16 serisinde birçok yeniliğe imza attı.

Bütün detaylara burada yer vermiştik;

iPhone 16 tanıtımının ardından iOS'un yeni versiyonu iOS 18 de kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

iPhone 16 tanıtımının ardından iOS'un yeni versiyonu iOS 18 de kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Apple,9 Eylül'de yapılan lansmanda iOS 18'in çıkış tarihini de duyurdu.

iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, iOS 18, 16 Eylül'de çıkacak. Kullanıcılar, bu tarihten itibaren Apple'ın en yeni sürümünü deneyimleyebilecek.

iOS 18'in birbirinden farklı yeni özellikleri bulunuyor.

iOS 18 Özellikleri

iOS 18 Özellikleri

- Artık karanlık tema uygulama logolarına da uygulanacak. Kullanıcılar, uygulamaların logolarını koyu modda kullanabilecekler.

- Denetim Merkezi, uzun yıllar sonra tasarım değişikliğine uğrayacak. iOS 18'le birlikte yeni kontroller ve renkler kullanıma açılacak.

- Uygulamalar, Face ID gibi biyometrik tanımlama yöntemleriyle birlikte kilitlenebilecek. Bu sayede Apple kullanıcılarını daha güvenli bir kullanım bekliyor.

- iOS 18'le birlikte kullanıcılar, Mail uygulamasından gelen e-postaları kategorize edebilecek. Bu kategoriler arasında öncelikli, reklam vb. mail türleri bulunacak.

iOS 18'i Hangi Cihazlar Destekleyecek?

iOS 18'i Hangi Cihazlar Destekleyecek?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar:

  • iPhone XR

  • iPhone XS ve XS Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

  • iPhone 12 ve 12 mini

  • iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

  • iPhone 13 ve 13 mini

  • iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

  • iPhone 14 ve 14 Plus

  • iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

  • iPhone 15 ve 15 Plus

  • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

  • iPhone 16 ve 16 Plus

  • iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

  • iPhone SE (2. nesil)

  • iPhone SE (3. nesil)

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