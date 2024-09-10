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Avustralya'dan Sosyal Medya Kararı: 14 Yaşından Küçüklere Yasak Geliyor

Avustralya'dan Sosyal Medya Kararı: 14 Yaşından Küçüklere Yasak Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 10:42

Farklı ülkelerde çeşitli sosyal medya platformlarına yasaklar gelmeye başladı. Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti ise yeni bir karara imza atmaya hazırlanıyor. 

Yeni karara göre, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklanacak.

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Geçtiğimiz haftalarda, ülkemizde yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, erişime kapatılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda, ülkemizde yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, erişime kapatılmıştı.

META yetkilileriyle görüşme sağlanmasının ardından kullanıma açılan Instagram, tam 8 gün erişime kapalı kalmıştı. Şimdilerde ise Instagram yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğü aktarılıyor.

Instagram'ın kapalı kaldığı süreçte bir yasak da genellikle çocukların kullandığı bir oyun platformu olan Roblox'a geldi.

Instagram'ın kapalı kaldığı süreçte bir yasak da genellikle çocukların kullandığı bir oyun platformu olan Roblox'a geldi.

Ardından gözler TikTok'a çevrilmiş, onun da yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu olmuştu.

Benzer bir durum da geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yaşandı. Brezilya hükümeti, Twitter'a (X) erişimi engelledi.

Benzer bir durum da geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yaşandı. Brezilya hükümeti, Twitter'a (X) erişimi engelledi.

Halk ise tepkisini sokağa dökülerek gösterdi.

Bütün bu gelişmelerin ötesinde, Güney Avustralya eyaletinden yeni bir karar geldi.

Bütün bu gelişmelerin ötesinde, Güney Avustralya eyaletinden yeni bir karar geldi.

T24'ün aktardığına göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin bir rapor hazırladı. 

Raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklanmasına dair bir yasa tasarısı yer aldı.

Başbakan, yasa tasarısından yola çıkarak 14 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Başbakan, yasa tasarısından yola çıkarak 14 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.
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Devlet yetkililerinden yapılan açıklamalarda "bağımlılık" konusu üzerinde duruldu.

Devlet yetkililerinden yapılan açıklamalarda "bağımlılık" konusu üzerinde duruldu.

Sosyal medya platformlarının bağımlılık üzerinden para kazandığı belirtildi. Yasa tasarısında ise 14 yaşından küçük bir çocuğun hesap açması halinde, ilgili platforma ceza kesilmesi teklifi yer aldı.

Yasa tasarının öncelikle Güney Avustralya'da daha sonra da diğer eyaletlerde oylamaya sunulması bekleniyor.

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