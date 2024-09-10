Avustralya'dan Sosyal Medya Kararı: 14 Yaşından Küçüklere Yasak Geliyor

Sosyal medya platformlarının bağımlılık üzerinden para kazandığı belirtildi. Yasa tasarısında ise 14 yaşından küçük bir çocuğun hesap açması halinde, ilgili platforma ceza kesilmesi teklifi yer aldı.

Yasa tasarının öncelikle Güney Avustralya'da daha sonra da diğer eyaletlerde oylamaya sunulması bekleniyor.