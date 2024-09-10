Avustralya'dan Sosyal Medya Kararı: 14 Yaşından Küçüklere Yasak Geliyor
Avustralya'dan Sosyal Medya Kararı: 14 Yaşından Küçüklere Yasak Geliyor
Farklı ülkelerde çeşitli sosyal medya platformlarına yasaklar gelmeye başladı. Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti ise yeni bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Yeni karara göre, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklanacak.
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Geçtiğimiz haftalarda, ülkemizde yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, erişime kapatılmıştı.
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Instagram'ın kapalı kaldığı süreçte bir yasak da genellikle çocukların kullandığı bir oyun platformu olan Roblox'a geldi.
Benzer bir durum da geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yaşandı. Brezilya hükümeti, Twitter'a (X) erişimi engelledi.
Bütün bu gelişmelerin ötesinde, Güney Avustralya eyaletinden yeni bir karar geldi.
Başbakan, yasa tasarısından yola çıkarak 14 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.
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Devlet yetkililerinden yapılan açıklamalarda "bağımlılık" konusu üzerinde duruldu.
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