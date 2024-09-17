İsrail’den Lübnan’da Siber Saldırı: Hizbullah Üyelerinin İletişim Cihazlarını Patlattılar
İsrail’den Lübnan’da Siber Saldırı: Hizbullah Üyelerinin İletişim Cihazlarını Patlattılar
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Gazze’de katliam yapmaya devam eden İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah’a da özellikle hava bombardımanı yapıyordu.
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İsrail bu sefer ise yaptığı siber saldırı ile birçok Hizbullah askerinin yaralanmasına neden oldu.
NTV’de yer alan habere göre; Hizbullah'ın yüzlerce üyesi, haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandı.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.
İran Mehr haber ajansı, İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de cihaz patlamasında yaralandığını bildirdi.
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.
Patlaman anlarından bir görüntü 👇
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