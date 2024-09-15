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İsrail Tarafından Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Trump Karşıtı Mitingde Yaptığı Konuşma Ortaya Çıktı

İsrail Tarafından Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Trump Karşıtı Mitingde Yaptığı Konuşma Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 10:58

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İşgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen bir eyleme katılan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, eyleme müdahale eden  İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilmişti. Eygi dün Didim'de gerçekleşen bir cenaze töreniyle toprağa verildi.

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Eygi'nin 2017 yılında Seattle'da düzenlenen Trump karşıtı bir mitingde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Eygi'nin 2017 yılında Seattle'da düzenlenen Trump karşıtı bir mitingde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

"Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz.” diyen Eygi'nin konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz.” diyen Eygi'nin konuşması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o konuşma;

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