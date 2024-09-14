Sezgin Tanrıkulu'ndan Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddialar: "Şüphelinin İfadesi Bilerek Sızdırıldı"

Tüm ülkenin gözü kulağı Diyarbakır'da. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili gözaltı ve tutuklamalar olsa da olay hala açıklığa kavuşmadı. Bu süreçte ortada elbette sayısız iddia dolaşıyor. Bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
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Sezgin Tanrıkulu, Narin kaybolduktan sonra 20'ye yakın sim kart dağıtılarak yapılan sahte ihbarlarla jandarmanın olay yerinden uzak tutulmaya çalışılmış olduğunu söyledi.
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Jandarmaya 59 sahte ihbarın yapıldığını söyleyen Tanrıkulu en önemli şüphelinin 5 sayfalık beyanının sızdırılmasının sebebinin de, diğer şüphelilere mesaj vermek olabileceğini söyledi.
İşte o açıklama;
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