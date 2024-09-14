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Sezgin Tanrıkulu'ndan Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddialar: "Şüphelinin İfadesi Bilerek Sızdırıldı"

Sezgin Tanrıkulu'ndan Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddialar: "Şüphelinin İfadesi Bilerek Sızdırıldı"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:11

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Tüm ülkenin gözü kulağı Diyarbakır'da. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili gözaltı ve tutuklamalar olsa da olay hala açıklığa kavuşmadı. Bu süreçte ortada elbette sayısız iddia dolaşıyor. Bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

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Sezgin Tanrıkulu, Narin kaybolduktan sonra 20'ye yakın sim kart dağıtılarak yapılan sahte ihbarlarla jandarmanın olay yerinden uzak tutulmaya çalışılmış olduğunu söyledi.

Sezgin Tanrıkulu, Narin kaybolduktan sonra 20'ye yakın sim kart dağıtılarak yapılan sahte ihbarlarla jandarmanın olay yerinden uzak tutulmaya çalışılmış olduğunu söyledi.

Jandarmaya 59 sahte ihbarın yapıldığını söyleyen Tanrıkulu en önemli şüphelinin 5 sayfalık beyanının sızdırılmasının sebebinin de, diğer şüphelilere mesaj vermek olabileceğini söyledi.

Jandarmaya 59 sahte ihbarın yapıldığını söyleyen Tanrıkulu en önemli şüphelinin 5 sayfalık beyanının sızdırılmasının sebebinin de, diğer şüphelilere mesaj vermek olabileceğini söyledi.

İşte o açıklama;

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