Sezgin Tanrıkulu'ndan Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddialar: "Şüphelinin İfadesi Bilerek Sızdırıldı"

Tüm ülkenin gözü kulağı Diyarbakır'da. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili gözaltı ve tutuklamalar olsa da olay hala açıklığa kavuşmadı. Bu süreçte ortada elbette sayısız iddia dolaşıyor. Bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.