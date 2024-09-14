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Samsunspor Narin İçin Sahaya Beyaz Balonlarla Çıktı: "Çocuklar 'Narin'dir Karanlığa Teslim Etmeyelim"

Samsunspor Narin İçin Sahaya Beyaz Balonlarla Çıktı: "Çocuklar 'Narin'dir Karanlığa Teslim Etmeyelim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 20:41

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Tüm Türkiye, 19 gün boyunca güzel bir haber beklediği Diyarbakır'dan gelen kötü haberle yıkıldı. 8 yaşındaki Narin'in cinayeti tüm ülkeyi yasa boğdu. Futbol dünyası da bu acı olaya sessiz kalmadı.

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Samsunspor-Konyaspor maçında futbolcular sahaya Narin için beyaz balonlarla çıktı.

Samsunspor-Konyaspor maçında futbolcular sahaya Narin için beyaz balonlarla çıktı.

"Çocuklar 'Narin'dir Karanlıklara Teslim Etmeyelim" yazılı pankart görenleri duygulandırdı.

"Çocuklar 'Narin'dir Karanlıklara Teslim Etmeyelim" yazılı pankart görenleri duygulandırdı.

İşte o anlar;

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