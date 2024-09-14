Samsunspor Narin İçin Sahaya Beyaz Balonlarla Çıktı: "Çocuklar 'Narin'dir Karanlığa Teslim Etmeyelim"

Tüm Türkiye, 19 gün boyunca güzel bir haber beklediği Diyarbakır'dan gelen kötü haberle yıkıldı. 8 yaşındaki Narin'in cinayeti tüm ülkeyi yasa boğdu. Futbol dünyası da bu acı olaya sessiz kalmadı.
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Samsunspor-Konyaspor maçında futbolcular sahaya Narin için beyaz balonlarla çıktı.
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"Çocuklar 'Narin'dir Karanlıklara Teslim Etmeyelim" yazılı pankart görenleri duygulandırdı.
İşte o anlar;
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