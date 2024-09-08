Minik Narin'den Gelen Acı Haberin Ardından İlber Ortaylı'nın Çocuklar İçin Söylediği Sözler Yeniden Hatırlandı

Günlerdir güzel bir haber beklediğimiz Narin'den maalesef kötü haber geldi. Minik Narin'in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir derede bulundu. Narin Güran'ın kaybını ilk günden beri yüreği ağzında bekleyen halkın yüreği acı haberle yandı.
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Minik Narin'in kaybının ardından İlber Ortaylı'nın çocuklar için söylediği sözler yeniden hatırlandı.
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Çocukları mutlu etmenin aslında çok basit olduğunu söyleyen Ortaylı "Çocuklara mutsuz hayatı yaşatan insanları ve rejimleri hiç sevmemek lazım." dedi.
İşte o sözler;
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