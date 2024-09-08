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Minik Narin'den Gelen Acı Haberin Ardından İlber Ortaylı'nın Çocuklar İçin Söylediği Sözler Yeniden Hatırlandı

Minik Narin'den Gelen Acı Haberin Ardından İlber Ortaylı'nın Çocuklar İçin Söylediği Sözler Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 14:33 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 15:05

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Günlerdir güzel bir haber beklediğimiz Narin'den maalesef kötü haber geldi. Minik Narin'in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir derede bulundu. Narin Güran'ın kaybını ilk günden beri yüreği ağzında bekleyen halkın yüreği acı haberle yandı.

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Minik Narin'in kaybının ardından İlber Ortaylı'nın çocuklar için söylediği sözler yeniden hatırlandı.

Minik Narin'in kaybının ardından İlber Ortaylı'nın çocuklar için söylediği sözler yeniden hatırlandı.

Çocukları mutlu etmenin aslında çok basit olduğunu söyleyen Ortaylı "Çocuklara mutsuz hayatı yaşatan insanları ve rejimleri hiç sevmemek lazım." dedi.

Çocukları mutlu etmenin aslında çok basit olduğunu söyleyen Ortaylı "Çocuklara mutsuz hayatı yaşatan insanları ve rejimleri hiç sevmemek lazım." dedi.

İşte o sözler;

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