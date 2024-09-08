Minik Narin'den Gelen Acı Haberin Ardından İlber Ortaylı'nın Çocuklar İçin Söylediği Sözler Yeniden Hatırlandı

Deneyerek Sonucu Gördü: Kazı Kazan Destesinde En Az Maliyetin Yarısı Kadar Para Çıktığı İddiası Doğru mu?

Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."