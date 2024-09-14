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Bir Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında Tartışma Çıktı: "Senin Dinin Sana, Benim Dinim Bana"

Bir Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında Tartışma Çıktı: "Senin Dinin Sana, Benim Dinim Bana"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 23:13

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Sokak röportajları vatandaşın tüm düşüncelerini ifade edebilmeleri için büyük bir alan tanıyor. Elbette yakın zamanda sokak röportajında sarfedilen cümlelerin başımıza büyük işler açabileceğini gördük fakat halk hala mikrofonda tüm düşüncelerini açıkça ifade etmeye devam ediyor.

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Zasparagas isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında iki vatandaş arasında tartışma çıktı.

Zasparagas isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında iki vatandaş arasında tartışma çıktı.

"Türkiye'nin içine s*çtınız. Araplaştırdınız Türkiye'yi. Türklüğü yok ettiniz. Senin dinin sana, benim dinim bana ama ben önce Türk'üm." diyen bir adam, vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilerek oradan uzaklaştırıldı.

"Türkiye'nin içine s*çtınız. Araplaştırdınız Türkiye'yi. Türklüğü yok ettiniz. Senin dinin sana, benim dinim bana ama ben önce Türk'üm." diyen bir adam, vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilerek oradan uzaklaştırıldı.

İşte o röportaj;

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