Görüş Bildir
Haberler
Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Bir Röportajında Söylediği Sözler Gündem Oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Bir Röportajında Söylediği Sözler Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 00:59

İçerik Devam Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Youtube'da yayınlanan 'Peki Ya Sonra' isimli programa konuk oldu. Yalçın, programda son seçimin sonuçlarından bundan sonra bizi ne beklediğine kadar pek çok soruyu yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yalçın programda "Türkiye tarihinde insan haklarının AK Parti döneminden daha iyi olduğu bir dönem biliyor musunuz?" dedi.

Yalçın programda "Türkiye tarihinde insan haklarının AK Parti döneminden daha iyi olduğu bir dönem biliyor musunuz?" dedi.

Ak Parti'nin kimsenin dokunamadığı alanlarda büyük reformlar yaptığını söyleyen Yalçın'ın yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

Ak Parti'nin kimsenin dokunamadığı alanlarda büyük reformlar yaptığını söyleyen Yalçın'ın yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

O videoyu buradan izleyebilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın