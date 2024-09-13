AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Bir Röportajında Söylediği Sözler Gündem Oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Youtube'da yayınlanan 'Peki Ya Sonra' isimli programa konuk oldu. Yalçın, programda son seçimin sonuçlarından bundan sonra bizi ne beklediğine kadar pek çok soruyu yanıtladı.