Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Daha Önce Tartışma Yaşadığı Jahrein'in Tutuklanması Hakkında Konuştu

Bir Kız İsteme Merasiminde Damadın Arkadaşları Kahveye Deterjandan Ketçapa Birbirinden İlginç Malzemeler Koydu

Mudanya'da Bir Garip Düğün Adeti! Kadın Kıyafeti Giydirip, Makyaj Yaptılar; Yoğurda Bulayıp, Yumurta Kırdılar!

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Muş'ta Bir Okulda Gerçekleştirilen Her Detayın Düşünüldüğü Sınıf Başkanlığı Seçimi Kalpleri Isıttı

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