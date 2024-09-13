Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Daha Önce Tartışma Yaşadığı Jahrein'in Tutuklanması Hakkında Konuştu

Sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, bir yayını sırasında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı. Bugün ise yayıncının tutuklandığı haberi geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci tutuklanma sebebini ''X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanılması' olarak açıkladı.
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Daha önce Jahrein ile aralarında tartışma yaşanan yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, Jahrein'in tutuklanması hakkında konuştu.
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"Adalet benim sevdiğim veya sevmediğim insanlara göre değişen bir şey değil. Adalet hepimize lazım." diyen yayıncı, Jahrein'in kısa sürede ailesine kavuşmasını diledi.
İşte o açıklama;
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