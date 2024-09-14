Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesinde Yan Yana Gelen Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş Arasında Tartışma Yaşandı

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen bir eyleme katılmış, eyleme müdahale eden İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilmişti. Eygi'nin cenaze töreni bugün düzenlendi. Törene siyaset dünyasından da pek çok isim katıldı.