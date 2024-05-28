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ABD’li Siyasetçiden Top Mermisine İmza: İsrail’e Desteğini Böyle Gösterdi

ABD’li Siyasetçiden Top Mermisine İmza: İsrail’e Desteğini Böyle Gösterdi

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 00:04

İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Filistin’de katliam yapmaya devam ediyor. Sivillerin Refah kentinde kurduğu çadır kentlerini bombalayan İsrail, içerisinde çocukların olduğu yüzlerce kişiyi katletti. ABD’li siyasetçi Nikki Haley’in ise İsrail’e desteği tepki çekti. Haley, İsrail’in Filistinlileri katlettiği top mermilerinin üzerinde “bitirin onları” yazarak imzaladı.

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İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki katliamlarına devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki katliamlarına devam ediyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı kenti gece gündüz bombalayan ve insanları çadır kentte yaşamaya mecbur bırakan İsrail, çadır kentileri de vurmayı başardı.

Milyonlarca insanın yaşadığı kenti gece gündüz bombalayan ve insanları çadır kentte yaşamaya mecbur bırakan İsrail, çadır kentileri de vurmayı başardı.

Refah kentinde kurulan çadırları bombalayan İsrail, yüzelerce sivilin ölmesine neden oldu.

Refah kentinde kurulan çadırları bombalayan İsrail, yüzelerce sivilin ölmesine neden oldu.

ABD eski BM Temsilcisi Nikki Haley’in İsrail’e yaptığı destek ziyareti ise tepki çekti.

ABD eski BM Temsilcisi Nikki Haley’in İsrail’e yaptığı destek ziyareti ise tepki çekti.

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.

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