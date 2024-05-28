ABD’li Siyasetçiden Top Mermisine İmza: İsrail’e Desteğini Böyle Gösterdi

İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Filistin’de katliam yapmaya devam ediyor. Sivillerin Refah kentinde kurduğu çadır kentlerini bombalayan İsrail, içerisinde çocukların olduğu yüzlerce kişiyi katletti. ABD’li siyasetçi Nikki Haley’in ise İsrail’e desteği tepki çekti. Haley, İsrail’in Filistinlileri katlettiği top mermilerinin üzerinde “bitirin onları” yazarak imzaladı.